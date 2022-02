Ligue 1 – Girondins de Bordeaux : Guilavogui a « les dents longues »

Après huit saisons en Bundesliga, Josuha Guilavogui a été prêté avec une option d’achat qui court jusqu’en 2025. Il va retrouver la France, une Ligue 1 qu’il connaît bien avec la volonté de sortir Bordeaux de sa mauvaise passe. Interview.

France Bleu : Pourquoi on quitte Wolsburg pour Bordeaux, 17ème du classement ?

Josuha Guilavogui : Je suis extrêmement heureux d’être ici, c’est une volonté commune. Wolsburg a vraiment joué le jeu. Je marche beaucoup à l’affectif et Admar (ndlr : Lopes, le directeur technique) a su me montrer le désir de travailler ensemble.

J’aurais pu choisir la facilité en restant dans mon confort mais ce qu’il me fallait, c’est ce défi là. Je suis arrivé à un âge où j’ai envie de relever cette situation difficile.

Grosse pression dans un club en difficulté ?

Il faut savoir vivre avec cette pression-là. Il y a aussi une pression positive, celle qui va faire qu’on pourra réussir l’opération maintien. C’est un challenge difficile mais quand on l’aura réussi on n’en sera que plus fier. J’aurais pu choisir la facilité en restant dans mon confort mais ce qu’il me fallait, c’est ce défi là. Je suis arrivé à un âge où j’ai envie de relever cette situation difficile. Mais j’y crois. Je suis venu pour travailler et apporter mon expérience mais aussi avec la volonté et la détermination d’un jeune joueur de 18 ans qui vient de signer son contrat pro.

Guilavogui va retrouver une Ligue 1 qu'il a quittée en 2013. © Radio France - Yvan Plantey

Heureux de retrouver le public français ?

Forcément. J’ai quitté la France en 2013, c’est un plaisir. Ça fait longtemps que je n’avais pas fait d’interview en français. Les Stéphanois m’en veulent un peu et je comprends. Aujourd’hui je suis bordelais et je vais tout donner pour mes nouvelles couleurs.

Moi aussi j’ai eu un très beau passage dans ma carrière. Là j’étais un peu plus en dedans. J’ai les dents longues, j’ai envie de montrer que je suis toujours en pleine possession de mes moyens.

Qu’est-ce qui vous a convaincu dans le projet ?

Admar a été très honnête envers moi, la situation, les problèmes du club et pourquoi il avait besoin d’un joueur comme moi. Et ensuite il a trouvé les mots. Bordeaux est un très grand club qui a un très grand passé. Aujourd’hui, il se retrouve à une place qui n’est pas la sienne. Et il va falloir cravacher pour retrouver la gloire d’antan. Moi aussi j’ai eu un très beau passage dans ma carrière. Là j’étais un peu plus en dedans. J’ai les dents longues, j’ai envie de montrer que je suis toujours en pleine possession de mes moyens. Et pourquoi pas s’unir à ce club là pour essayer de s’apporter l’un l’autre ? Admar a trouvé les bons mots parce que pour me sortir de Wolfsburg, il fallait trouver un très bon projet.

Quelles images avez-vous de Bordeaux ?

La première image c’est quand je regardais avec mon père le reportage quand Zidane a signé à Bordeaux. Je l’ai regardé il n’y pas longtemps et le destin a fait qu'aujourd’hui je joue dans le même club. J’ai aussi en mémoire Pascal Feindouno, je suis Guinéen comme lui, lorsqu’il marque et donne le titre à la dernière minute de la dernière journée. J’ai aussi en mémoire ma première en pro, c’était en coupe de France. Je rentre à la place de mon grand frère Bafé Gomis et je rentre à Chaban-Delmas. Peut-être que c’est la boucle qui devait être bouclée.