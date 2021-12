Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : "Il manque un peu la culture de la gagne" selon Gérard Lopez

Alors que les Marine et Blanc ont eu un sursaut d'orgueil ce dimanche soir face à Lyon, France Bleu Gironde a reçu ce lundi matin Gérard Lopez, le président des Girondins de Bordeaux, pour un point sur le championnat, et l'avenir du club.

"Il manque un peu la culture de la gagne", explique Gérard Lopez ce lundi matin sur France Bleu Gironde. Invité exceptionnel de la matinale, le président des Girondins de Bordeaux revient sur ce début de saison "compliqué". "Il faut que ça prenne, il faut que les joueurs avec plus d'expérience soient encore plus présents pour porter les jeunes et que les jeunes, effectivement, commencent à mieux s'intégrer au rythme de la ligue 1. Mais c'est sûr qu'on a un effectif de qualité pour être à la 17e place."

"Dans une première saison, on fait pas mal de changements. Il n'y a pas encore nécessairement une cohésion de groupe absolue de tous les instants, mais ça vient. C'est juste une question de temps. On l'a vu hier", a souligné Gérard Lopez., faisant référence à ce match de référence contre Lyon, qui s'est soldé par un nul (2-2) et qui évite au club d'être reléguable.

Le remplacement de Vladimir Petković ? "Pas un sujet"

Faudrait-il se séparer Vladimir Petković, l'entraîneur des Marine et Blanc ? "Ce n'est pas un sujet" coupe net Gérard Lopez. Tout en précisant qu'il y aurait la possibilité financière de le faire si la volonté était présente.