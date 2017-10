Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : "Je dois en faire plus"

Lukas Lerager, arrivé cet été, est vite devenu un maillon indispensable du collectif bordelais. Perfectionniste, le milieu de terrain international danois s'estime capable de mieux. Pour aider Bordeaux à viser plus haut. Et s'installer en sélection pour continuer de rêver à la coupe du monde.

Ne vous fiez pas à sa tête de premier de la classe. Quasi-inconnu à son arrivée en France en provenance du club belge de Waregem, le Danois, 24 ans seulement, est devenu en quelques semaines un joueur précieux. "Il peut jouer à tous les postes" dit son entraîneur Jocelyn Gourvennec qui l'a titularisé 9 fois en 9 journées de championnat pour un temps de jeu total de 772 minutes. Un régulateur doté d'un gros volume de jeu au milieu de terrain, habile balle au pied et dur dans le duel. Un perfectionniste aussi.

"Je dois en faire plus, avance-t-il. J'ai fait quelques bons matches. L 'important ce n'est pas moi, c'est l'équipe. Mais j'aimerais mieux faire. Marquer plus de buts, donner la dernière passe. Et continuer à jouer."

Lukas Lerager : "J'ai fait quelques bons matches mais..." Copier

Dans un milieu à trois avec le Brésilien Otavio et Younousse Sankharé, Lukas Lerager pèse déjà beaucoup. Buteur à Lyon mais toujours dans l'attente d'une première passe décisive, il a en tous cas réussi sans sourciller à se mettre au niveau de la Ligue 1. Déjà un vrai retour sur investissement pour les dirigeants bordelais qui ont déboursé environ 3,5 millions d'euros pour s'attacher ses services.

Le Bordelais en action avec le Danemark face à la Pologne le 1er septembre dernier. © Maxppp - Maxppp

"C'est meilleur qu'en Belgique, peut-être deux marches au dessus. Il y a plus de puissance. Plus de tactique. En Belgique, ça va d'un but à l'autre. Ici, il y a de meilleurs joueurs, de meilleures équipes. Tu dois donc monter ton niveau."

Un rêve de coupe du monde

Son début de saison a aidé Bordeaux à se mettre sur de bons rails. Et lui a permis de retrouver la sélection danoise début septembre. "Même si je n'ai pas joué les deux derniers matches de qualification, être dans un grand club est un atout. Je sais que le sélectionneur me suit. C'est sa décision mais je vais continuer à me battre avec Bordeaux." Pour tenter de participer au barrage face à l'Irlande le mois prochain, un match qui pourrait envoyer le néo-Girondin à la coupe du monde. Un joueur qui est sous contrat avec Bordeaux jusqu'en 2021.