Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : "Je dormirai mieux" assure Jean-Louis Gasset

"Quand moi je parle d'entrées, eux me parlent de sorties." En une phrase, Jean-Louis Gasset a résumé le contexte bordelais. D'un côté un staff qui est conscient de certains manques et qui a proposé quelques noms de joueurs susceptibles notamment d'apporter un peu d'expérience. De l'autre, une direction qui suit la feuille de route financière dictée par son actionnaire avec l'objectif de pouvoir présenter un bilan équilibré en juin prochain.

A des moments, on parle plus de comptabilité que de football

"On parle toujours d'alléger la masse salariale ou de vendre, ajoute l'entraîneur, moi je parle du sportif et je dis ce que je vois. Après, on peut ou on ne peut pas. Les solutions, on les a, elles sont là." Conscient du besoin d'économies du club, renforcé par la crise sanitaire, Jean-Louis Gasset pensait peut-être pouvoir réaliser "une bonne affaire" au sein d'une équipe "qu'on pourrait améliorer à moindre coût". Ce qui semble de moins en moins probable dans un dialogue où, "à des moments, on parle plus de comptabilité que de football".

Ce qui inquiète l'entraîneur, c'est "le timing". En clair, la crainte de perdre dans les dernières heures du mercato un joueur important, à l'image du milieu de terrain Toma Basic courtisé en Italie. Et le risque de ne pas avoir le temps de le remplacer.

Fataliste, Jean-Louis Gasset assure qu'il fera au mieux avec le groupe qu'il aura sous la main à partir de mardi prochain. "Je dormirai mieux une fois que je saurai exactement quelle voiture on aura pour faire le Grand Prix."