Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : " Je veux qu'on emballe le match face à Troyes" dit David Guion

Après deux matchs nuls en demi-teinte face à Monaco et Clermont, les Girondins de Bordeaux espèrent faire encore mieux face à Troyes ce dimanche. Une victoire semble impérative pour s'éloigner de la dernière place du classement et enclencher une dynamique positive.

Avec un potentiel retour d'Albert Elis et une stabilité retrouvée sur le terrain, David Guion espère aller chercher son premier succès contre un concurrent direct pour le maintien. Mais pour lui, l'équipe doit absolument prendre le leadership lors de cette rencontre.

Je veux que mon équipe emballe ce match, on est dans le présent et aujourd'hui c'est Troyes. Il nous faut capitaliser pour aller chercher les trois points le plus rapidement possible - David Guion entraîneur des Girondins de Bordeaux