Bordeaux, France

D'après les informations du journal L'Equipe, le président du directoire du groupe M6, l'actionnaire principal des Girondins, se rendra au Haillan jeudi, mais le départ de Jocelyn Gourvennec est déjà acté, sous la forme d'un accord entre les deux parties. Déjà évoquée au moment du licenciement de Willy Sagnol, la piste menant à l'entraîneur belge Michel Preud'homme refait surface, évoquée notamment par la presse belge. L'ancien gardien de but de 58 ans est libre après un passage par le FC Bruges, et signerait un contrat de deux ans et demi. Il arriverait au Haillan dès vendredi.

Après lui avoir maintenu leur confiance pendant de longs mois, les dirigeants bordelais auront finalement perdu patience. Battu pour la troisième fois consécutive à domicile par Caen, mardi (0-2), les Girondins de Bordeaux sont 13e de Ligue 1, et potentiellement 17e, en fonction des autres résultats de la 21e journée de Ligue 1. Leur 7e défaite sur les huit derniers matchs.

Cafu, Malcom et Otavio convoqués à un entretien disciplinaire

Par ailleurs, trois joueurs, les Brésiliens Jonathan Cafu, Malcom, et Otavio seront convoqués "dans les plus brefs délais" à un entretien disciplinaire par le club. Mardi soir, à la sortie du Matmut Atlantique, ils se sont affichés tout sourire dans une vidéo postée sur le réseau social Intagram. Les Girondins de Bordeaux, dans un communiqué, dénoncent un "manque de maturité, de solidarité et de respect envers l’institution et toutes ses composantes".