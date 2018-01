France Bleu Gironde : A quoi va servir ce nouveau changement d'entraîneur ?

François Grenet : On espère que ça va servir d'électrochoc comme souvent dans ce cas de figure. On ne peut pas virer 25 joueurs, c'est l'entraîneur qui est le fusible. La série actuelle est dramatique et on est en danger. Il va falloir faire vite. Sur la décision, je suis personnellement déçu. Un entraîneur c'est comme un jour, il ne devient pas un tocard du jour au lendemain. Après, ça confirme ce qui commence à agacer tout le monde, les observateurs attentifs et passionnés par ce club. J'en ai marre de ces soubresauts, cette courbe sinusoïdale, ces hauts, ces bas. Ca témoigne qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau du fonctionnement du club. C'est évident.

Ce n'est donc pas une question de personne...

Un club de foot c'est une entreprise. la vitrine c'est l'équipe pro. L'entraîneur est salarié, il se doit d'avoir des résultats, il doit rendre des comptes. Il n'y a pas de résultats, l'employeur prend une décision et décide de s'en séparer. Je pense qu'il pourrait en être de même dans d'autres secteurs du club. Pour qu'il avance, qu'il ait une vision à long terme. On ne jouera pas forcément les trois premières places chaque saison. mais Bordeaux avec un vrai projet, avec les moyens qu'il a, peut sereinement envidsager de jouer les huit premières places. Je laisse les autres s'exprimer et vociférér. Mais tous les anciens du club font le même constat. Et on n'est pas tous fous...

Bordeaux est-il devenu un club anonyme du foot français ?

Malheureusement oui en termes d'image. En terme sportif, Bordeaux reste, et j'espère le plus longtemps possible, une référence. Malheureusement oui en termes d'image.A l'époque, c'est l'équipe qui faisait que les adversaires avaient peur de venir à Bordeaux Il y avait des gens qui se battaient, une équipe qui ne lâchait rien et qu'il fallait nous passer dessus pour obtenir un semblant de résultat. Ce n'est pas propre à Bordeaux, il y a un problème de génération. Les garçons sont mis sous cloche, sont ultra protégés et du coup le moindre grain de sable, la moindre contrariété dérègle tout.