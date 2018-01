Le 26 août dernier, Bordeaux battait Troyes (2-1) et alignait un quatrième match sans défaite. Série qui allait se poursuivre jusqu'à la huitième journée.

Moins de cinq mois plus tard, c'est une autre série qui préoccupe les Girondins. Celle qui les a emmenés vers les bas-fonds du classement. Avant d'enchaîner Troyes, Caen et Nantes en huit jours, Jérémy Toulalan rappelle qu'il y a "urgence". Le milieu de terrain a trop bourlingué pour ne pas savoir qu'une saison peut vite partir en vrille et qu'en 2005 avec Nantes, il s'était maintenu lors de la dernière journée.

Leçons de maintien

Pour ne pas revivre pareil scénario, le Girondin appelle ses coéquipiers à une prise de conscience. "Dès qu'il n'y a pas les résultats, ce sont souvent les coaches qui trinquent mais on sait bien que ce sont les joueurs qui font les résultats. Dans une situation où rien ne nous sourit, il faut un dépassement de fonction, ce qu'on n'a peut-être pas forcément fait tout le temps. On est bien en place, on fait dans l'ensemble les choses mais dans des moments comme ça il faut faire un peu plus."

L'expérience de Jérémy Toulalan sera précieuse dans l'opération maintien. © Radio France - Justine Hamon

Parfois un peu seul dans un vestiaire bien tendre, Jérémy Toulalan va pouvoir compter sur l'appui de Paul Baysse, le défenseur niçois arrivé cette semaine en renfort. Un relais précieux et un patron de ligne passé lui aussi par des "opérations maintien" avec Brest en 2011 et 2012.

Réveil à l'Aube ?

"Le maître mot c'est le travail, explique-t-il. Il ne faut pas être alarmiste, commencer à trembler, se mettre de pression négative. C'est comme ça qu'on s'en sort." Un discours qu'il va tenter de rendre contagieux auprès de coéquipiers qui, après s'être lavé la tête au sortir d'un mois de décembre catastrophique, ont rechuté de plus belle dimanche dernier en coupe de France.

Sous les yeux de Nicolas de Tavernost, représentant de l'actionnaire M6, Bordeaux joue gros au stade de l'Aube. Son entraîneur aussi. Après avoir été maintenu à la trêve, après avoir obtenu deux joueurs (un attaquant supplémentaire devrait suivre) au mercato, Jocelyn Gourvennec sait qu'il sera le premier fusible si l'équipe ne redresse pas rapidement la tête. Toujours en quête de la bonne formule, vraiment pas aidé par des vents étonnamment contraires, le Breton espère que ses joueurs vont vite retrouver ce supplément d'âme qui lui permettrait de continuer à mener son projet.