Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : la mairie appelle à pousser "dans le bon sens"

20èmes de Ligue 1, les Girondins sont plus que jamais menacés de relégation. L'ambiance, déjà plombée par des résultats catastrophiques, s'est un peu plus tendue ce dimanche au Matmut Atlantique. Des jets de bouteille, des insultes à l'encontre du gardien Benoit Costil et un échange vif entre les Ultras et les joueurs à la sortie du stade. Adjoint de Pierre Hurmic, chargé des sports à la ville de Bordeaux, Mathieu Hazouard estime qu'il faut à tout prix éviter de briser le lien entre le club et les acteurs censés le soutenir. Interview.

France Bleu Gironde : les Girondins de Bordeaux vont mal, comment la mairie voit-elle cela ?

Mathieu Hazouard : Ça va mal. C’est un crève-cœur. Je n’arrête pas de rappeler l’histoire magique des Girondins. Avec le maire, nous avons initié un comité l’an dernier au moment où il y avait un risque de descente. J’ai échangé avec lui ce matin. Nous allons faire un appel pour dire que les Girondins sont consubstantiels avec l’histoire de Bordeaux. C’est notre patrimoine. On ne peut pas se résoudre à une descente en Ligue 2. On lance un appel à la mobilisation mais un appel positif, constructif. J’incite et j’exhorte tous les Bordelais et tous les Girondins à venir au prochain match. On sait bien ce qu’est un douzième homme.

Au moment où tout le monde a besoin de soutien, il ne faudrait pas que ça se craquelle.

Ils n’étaient que 18000 dimanche, c’est la preuve d’un désamour ?

Je ne sais pas s’il y a un désamour. En tous je ne m’y résous pas. La trajectoire des Girondins, ce doit être le maintien mais aussi revenir aux moments où ils jouaient la coupe d’Europe. Nous avons les moyens, il y a un président Gérard Lopez qui a redit son attachement et son envie de s’inscrire dans la durée. C‘est ce que je retiens. Au-delà de cette étape qu’on va franchir collectivement, il faut aussi construire pour l’avenir.

Au-delà des résultats, il y a eu des comportements problématiques hier au stade, des jets de bouteilles, un joueur accusé de racisme par une partie des supporters. Quelles conséquences pour l’image de la ville ?

Il faut aussi prendre un peu de recul. Des jets de bouteilles, il y en a malheureusement dans tous les stades de France et d’Europe. Ce que je vois, ce sont des supporters qui sont en colère, une colère légitime, qui était peut-être un peu sourde, et qui ont envie de montrer qu’ils ont un attachement au club et qu’ils souhaitent que les joueurs montrent aussi leur attachement au club. Il faut que tous, collectivement, on pousse dans le bon sens. C’est ce qui a permis depuis neuf mois d’avoir une situation pacifiée. Au moment où tout le monde a besoin de soutien, il ne faudrait pas que ça se craquelle. En tous cas, je ne le souhaite pas.

Vous examinez déjà les conséquences éventuelles d’une descente en Ligue 2 ?

Evidemment on les examine. Alain Anziani et Pierre Hurmic se sont engagés en disant qu’il n’y aurait pas « d’impôt Girondins de Bordeaux », pas « d’impôt stade Matmut ». Une descente ou un maintien ne change pas grand-chose. La seule chose qui change, ce sont des droits télé moindres et éventuellement des recettes moindres au niveau des spectateurs. Mais la question c’est : « Est-ce qu’un président s’inscrit dans la durée ? » Et dans ce cas-là, on conforte quelque chose. Par rapport au stade, l’ensemble des hypothèses sont sur la table. Elles vont du rachat, encore faut-il trouver un repreneur, au fait de voir les Girondins prendre plus de place dans l’exploitation. Je n’ai pas sincèrement d’inquiétude par rapport à ça.