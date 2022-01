Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : "La situation sportive est calamiteuse" selon les Ultras

Après avoir vu Bordeaux perdre son record d'invincibilité à domicile face à l'OM, les Ultramarines interpellent ce lundi le Gérard Lopez. Et réclame des "mesures fortes" pour éviter "le désastre".

Dans un communiqué publié ce lundi, le groupe de supporters revient sur la défaite (0-1) concédée face à l'OM après 44 années d'invincibilité domestique face à l'ennemi marseillais. Fin de série dans un Matmut Atlantique à huis clos.

"La perte d'invincibilité devient presque anecdotique, explique les Ultras, tant la situation sportive est calamiteuse et le futur sombre." Car la prestation de vendredi illustre selon eux une saison qui pourrait tourner à la catastrophe. "Le FC Girondins de Bordeaux prend droit le chemin de la Ligue 2. Si cela arrivait, au vu de ce qui a été proposé depuis le début de saison, il n'y aurait pas à crier au scandale."

Le club de supporters évoque son "inquiétude", son "impuissance" et sa "colère" et il demande à la direction "une réaction immédiate et un effectif renforcé au mercato".

17ème au classement, avec trois victoires en 20 journées, Bordeaux réalise jusqu'ici l'une des pires saisons de son histoire.