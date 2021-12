Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : Lassina Diabaté veut changer d'entraîneur et propose un nom

Le vent de la contestation face à Vladimir Petkovic n'est ni le Mistral, ni la Tramontane mais il existe et s'intensifie de semaine en semaine. Les Girondins de Bordeaux sont en difficulté depuis le début de la saison et n'ont gagné que deux matches en 16 journées de Ligue 1. Le coach bosnien est apparu plus abattu que jamais lors de la déroute à Strasbourg (2-5). Ses choix tardifs, alors que Bordeaux semblait prendre la marée à la mi-temps, ainsi que son discours monotone commencent à lasser certains observateurs du club, même si la gronde n'en reste qu'aux réseaux sociaux.

Est-ce qu'il faut continuer avec une personne qui ne trouve pas la solution ? Je ne crois pas ! - Lassina Diabaté

Invité de France Bleu Gironde, l'ancien milieu défensif bordelais Lassina Diabaté (1997-2001) s'est exprimé à propos de Vladimir Petkovic. "Je ne dis pas qu'il est mauvais, mais il n'arrive pas à trouver une solution. Est-ce qu'il faut continuer avec une personne qui ne trouve pas la solution ? Je ne crois pas !", tonne-t-il. Il réclame un coach qui serait du cru pour redresser la barre.

Lassina Diabaté veut tenter le pari Furlan

Plusieurs entraîneurs de la région reviennent régulièrement quand il s'agit d'évoquer ce poste tant convoité d'entraîneur des Girondins de Bordeaux. Didier Tholot, Alain Giresse ou encore Jean-Marc Furlan. C'est ce dernier qui retient l'ancien milieu ivoirien des Girondins même s'il semble être un pari risqué car son expérience au poste d'entraîneur s'est faite en Ligue 2 et non dans l'Élite. "Il faut lui donner une chance", plaide Lassina Diabaté.

Il faut lui donner une chance (à Furlan, N.D.L.R) - Lassina Diabaté

Il poursuit : "On ne pourra jamais le juger si on ne le fait pas. Il faut, en tout cas, un électrochoc." Un résultat face à un Olympique Lyonnais en proie, lui aussi, au doute permettrait d'apaiser les débats et inverser le cercle vicieux dans lequel les Marine et Blanc s'enfoncent tout doucement. Preuve que, dans le football, tout peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre.