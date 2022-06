Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : le club se prépare pour le rendez-vous capital de la DNCG

Mardi prochain, les Girondins de Bordeaux vont jouer une partie de leur avenir devant la DNCG. Gérard Lopez est bien sûr en premier ligne sur ce dossier. Le propriétaire et président des Marine et Blanc a enfin trouvé un accord de principe avec ses créanciers, les fonds d'investissement américains Fortress et King Street, pour son plan d'affaires pour la Ligue 2. Les discussions se poursuivent tout de même sur la dette et surtout le taux d'endettement du club, un critère important pour le gendarme financier du football.

à lire aussi Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : le compte à rebours pour la DNCG est lancé

Les dirigeants auraient aussi réussi à boucher le trou de 40-45 millions d'euros dans les caisses du club avec divers ressources. Le parachute de 7 millions d'euros alloué aux clubs rétrogradés, les 8 millions d'euros du fonds d'investissement CVC qui va faire son arrivée dans le football français. Le club a également prévu de vendre pour 22 millions d'euros sur le mercato d'ici le 30 juin et enfin, Jogo Bonito, la société propriétaire du club dont Gérard Lopez et ses associés sont actionnaires, va remettre 10 millions d'euros sur la table. Pour la saison prochaine, les Girondins devraient présenter un budget prévisionnel autour de 40 millions d'euros.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'un des enjeux est aussi de réduire fortement la masse salariale. Dans cette logique. le club continue de confirmer le départ de plusieurs joueurs. Après Benoit Costil, c'est au tour de Marcelo et des jeunes Malbec et Traoré de faire leurs valises. Tous les trois étaient en fin de contrat. Pour le défenseur brésilien, son passage en Gironde aura été un véritable échec. Venu pour remplacer Laurent Koscielny, il n'a rien montré et repart au bout de seulement six mois sur les bords de la Garonne.