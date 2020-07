Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : le coach Paulo Sousa serait sur le départ selon plusieurs médias

Alors qu'il pilotait encore l'entraînement des Girondins de Bordeaux ce jeudi 2 juillet dans la matinée, le coach Paulo Sousa aurait annoncé son départ aux joueurs cadres selon une information révélée par RMC Sport et confirmée par le journal L'Équipe en fin de journée. L'entraîneur portugais était arrivé en mars 2019 aux Girondins. A l'heure de dresser le bilan un an après son arrivée, il avait admis que sa première année de coach lui avait posé des difficultés et évoqué des "promesses non tenues".

Symboliquement, c'est le jour où les médias étaient autorisés à faire leur retour au Haillan que Paulo Sousa a décidé de faire ses valises. Le technicien portugais, arrivé en mars 2019, souhaite donc mettre un terme prématuré à son aventure girondine, lui qui était sous contrat pour encore deux ans.

Irrité par le manque de moyens

La rumeur de son départ court depuis plusieurs mois. Son profil plaît dans son pays, Benfica a un œil sur lui, mais aussi en Italie où il figure sur les tablettes de l'AS Roma. Arrivé en Gironde avec l'objectif de ramener Bordeaux sur la scène européenne, Paulo Sousa s'était vite heurté à la réalité d'un club dont les moyens financiers n'étaient sans doute pas à la hauteur des ambitions affichées.

Les ventes de jeunes prometteurs, Jules Koundé l'été dernier, Aurélien Tchouaméni cet hiver, l'impossibilité d'obtenir l'avant-centre qu'il désirait ont commencé à irriter l'entraîneur. Qui s'est sans doute définitivement décidé quand il a vu la tournure que prenait la saison prochaine, limitée sportivement par la situation financière des Girondins dont le déficit est estimé à au moins 30 millions d'euros.