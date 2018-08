Bordeaux, France

On a senti le vent tourner, ce dimanche, au Matmut Atlantique. Et on l'a senti tourner en plein match, pendant la première période de la victoire (2-1) des Girondins sur Monaco.

Tout d'un coup, c'est une activité inhabituelle, en tribune de presse, déjà bien plus remplie que d'habitude, effet Thierry Henry. D'un coup, des journalistes se lèvent, font des allers-retours pour passer des coups de fil. Plus personne, ou presque, ne s’intéresse à la victoire Bordelaise.

C'est Paris Match qui a sorti la bombe en premier. Thierry Henry s'apprêterait à dire non aux Girondins de Bordeaux. Ce qui arrachera un sourire au président des Girondins, Stéphane Martin : avant, on disait que l'on ne parlait pas assez de nous, nous voilà dans Paris-Match, lâchera-t-il, plus tard en zone mixte.

Les négociations continuent

Entre temps, Canal + c'est montré encore plus catégorique. "Thierry Henry ne viendra pas, dit le président du Canal Football Club Hervé Mathoux.

Et pourtant, selon les informations du service des sports de Radio France, les négociation continuent entre Thierry Henry, son agent, le président des Girondins de Bordeaux, Nicolas de Tavernost, et les futurs propriétaires du club, le fonds d'investissement américain GACP.

De son côté, le club, évidemment, joue la montre.

⚽ En zone mixte, Nicolas de Tavernost et Stephane Martin refusent de commenter la rumeur Thierry #Henry.

"On travaille pour trouver le meilleur entraîneur possible, il ne se passera rien avant mercredi", dit le propriétaire.#Bordeaux#FCGBASM#Girondins#FBSportpic.twitter.com/dJFCKtIjfL — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) August 26, 2018

Il ne peut faire que ça, tant que le licenciement de Gustavo Poyet n'est pas effectif, ce qui sera le cas mardi. Il n'y aura donc pas de nouvelles avant mercredi. Alors que l'urgence est là, les Girondins reçoivent La Gantoise jeudi, et que le mercato se termine le lendemain soir. D'après le patron d'M6 Nicolas de Tavernost, "tout est ouvert".

"Tout est ouvert", dit Nicolas de Tavernost. Copier

Tellement ouvert, que le club réfléchirait à des plans B, si la piste Henry ne se concrétise pas.. Des plans B italiens et prestigieux. Claudio Ranieri, champion d'Angleterre il y a 2 ans avec Leicester, et à Nantes plus récemment, et Antonio Conte l'ex-entraîneur de Chelsea, seraient des pistes pour les dirigeants bordelais.