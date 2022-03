Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : le président Lopez fustige "l'engagement" de ses joueurs

Dans une interview accordée à nos confrères de l'Équipe, le président des Girondins de Bordeaux fait part de ses craintes, ce dimanche, pour le maintien après la défaite à domicile face à l'Estac (0-2). Gérard Lopez ne prend pas la parole chaque semaine mais le propriétaire des Marine et Blanc s'alarme alors qu'il ne reste que 12 journées et que son club est dernier de Ligue 1. "Il faut une prise de conscience et respecter les supporters pour qui j'ai de l'admiration. Ils viennent au stade pour pousser l'équipe", regrette l'homme d'affaires.

"Le problème, c'est qu'on a peur"

Comme les Ultras qui ont sifflé les joueurs à la fin du match, le président des Girondins de Bordeaux regrette l'attitude de ses joueurs. "Le problème, c'est qu'on a peur et qu'on se retrouve dans une situation à essayer de jouer la qualification pour les matches de barrages. C'est dur à accepter", avoue Gérard Lopez.

Cette situation semble de plus en plus probable compte tenu des difficultés récurrentes des Marine et Blanc, embourbés à la dernière place du classement depuis quatre matchs. Les victoires se comptent sur les doigts d'une main cette saison (quatre sur les 27 matchs joués) et l'ancien propriétaire du Losc est conscient que la situation devient urgente : "Ça passe par un déclic en tant qu'équipe. Ça passe par de l'engagement, une concentration à 120 % et un respect du plan de jeu. [...] Les joueurs ne respectent pas le plan de jeu."

Il assure qu'il restera si le club descend en Ligue 2

Bordeaux n'arrive pas à se sortir de cette spirale négative et reste coincé dans la zone rouge depuis un mois, malgré le changement d'entraîneur. "On ne demande pas l'impossible. Normalement, quand vous avez de la qualité, que vous y ajoutez du caractère, de la concentration et le respect du travail, il ne doit pas y avoir de problèmes", ajoute Gérard Lopez.

La menace de la Ligue 2 plane sur le club depuis plusieurs mois. En conférence de presse, début janvier, le directeur général des Girondins, Thomas Jacquemier, avait annoncé : "Aujourd’hui, pour les Girondins, il n’y a pas de vie en Ligue 2. Les revenus que l’on tire des droits télé en Ligue 2 ne permettent pas au club d’y survivre". Ce à quoi Gérard Lopez ajoute ce dimanche, qu'une "refonte hyper profonde de la structure" du club sera nécessaire. Sera-t-il au club s'il venait à descendre ? "Bien sûr. J'ai un investissement personnel et émotionnel", répond laconiquement Gérard Lopez.