Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : le vestiaire apporte son soutien à Benoit Costil

Benoit Costil était bien présent à l'entraînement des Girondins ce lundi après les incidents de dimanche avec les supporteurs. Le gardien international français était là pour le décrassage même si dès la fin de la rencontre face à Montpellier (0-2), il avait annoncé à certains coéquipiers et salariés qu'il allait rapidement quitter le club. Lors de cette rencontre, il a été sifflé par le Virage Sud avant d'avoir une altercation avec l'un des leaders des Ultramarines, le plus grand groupe de supporters bordelais, puis d'être accusé de racisme par ces mêmes supporters. Une accusation très grave.

Ce lundi, Benoit Costil a rencontré sa direction pour évoquer son avenir. Le reste du vestiaire lui a apporté son soutien. Les joueurs ont même réfléchi à un communiqué face à l'absence de réaction officielle des Girondins sur les accusations de racisme. La situation reste donc extrêmement tendue au sein du club. Les joueurs se sont réunis lundi après-midi avec la direction pour essayer de mettre les choses à plat.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

En attendant les suites de cette histoire, deux joueurs vont réintégrer l'équipe professionnelle. Il s'agit de Paul Baysse et Mehdi Zerkane. Les deux joueurs étaient plus ou moins écartés depuis janvier. Ils ne s'entraînaient plus que deux jours par semaine avec l'équipe première. Le premier jouait depuis son retour de blessure avec l'équipe réserve le week-end. Baysse et Zerkane vont donc réintégrer l'équipe professionnelle à temps plein et seront désormais à la disposition de David Guion pour les derniers matchs de la saison. C'est une demande du groupe qui a été acceptée par la direction des Girondins de Bordeaux.