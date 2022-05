Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : « les responsables de cette situation doivent quitter le club »

Comme beaucoup de supporters bordelais, Frédéric Roux a assisté, impuissant, à la nouvelle débâcle (4-1) subie ce dimanche à Angers. Celui qui a porté le maillot au scapulaire de 2000 à 2006 veut croire que la relégation qui se profile sera l’occasion d’assainir le club. Interview.

France Bleu Gironde : dans quel état d’esprit êtes-vous après cette nouvelle humiliation ?

Frédéric Roux : On est sur la continuité des dernières prestations. Une défaite comme celle-ci fait très mal et confirme malheureusement le manque de réaction de nos Girondins de Bordeaux. On est un peu dépité, amer, triste car on sait très bien qu’il y a du potentiel dans ce collectif. Mais aujourd’hui on n’a jamais trouvé les solutions et on ne fait qu’enchaîner les mauvaises prestations.

C’est inadmissible de venir dans un club, de jouer avec ce club, de repartir et de le laisser dans la galère. C’est trop facile.

Des Bordelais inoffensifs et apathiques ?

Des Bordelais qui paraissent surtout résignés bien avant le coup d’envoi. J’avais déjà ressenti ça face à Nice, ce manque de révolte, d’implication. Je dis toujours que lorsqu’on rentre sur un terrain de foot, il faut déjà avoir envie de gagner le match. Je crois qu’aujourd’hui on n’a pas du tout l’état d’esprit nécessaire pour sauver ce club de la galère de la relégation. C’est avant tout un état d’esprit qu’il faut afficher à chaque minute passée sur un terrain et on en est malheureusement dépourvu.

On a vu les larmes de Jaroslav Plasil au coup de sifflet final. En tant qu’ancien c’est dur à accepter de voir Bordeaux descendre ?

Lorsque qu’on est amoureux du club, amoureux du football, c’est difficile de voie les Girondins de Bordeaux dans une telle situation. J’ai vu Jaro récemment, il est malheureusement dépité. On est amoureux de ce club mais on est complètement impuissant. On a des personnes qui sont à la direction, sur le terrain et qui ne font pas le nécessaire pour en tous cas afficher une certaine envie. On peut être mauvais sur le terrain mais on n’a pas le droit d’abandonner. Et encore moins un club comme les Girondins de Bordeaux.

Il va falloir vite se poser les bonnes questions ?

Lorsque ça va être officiel, il va falloir se poser les bonnes questions, repartir sur de bonnes bases. Si on repart sur la continuité de cette saison et des saisons précédentes, ça va être compliqué. Je crois qu’il y a un sérieux ménage à effectuer au sein du club. Je crois que les responsables de cette situation doivent quitter le club parce que c’est inadmissible de venir dans un club, de jouer avec ce club, de repartir et de le laisser dans la galère. C’est trop facile. On a vu que les Américains avaient agi de la sorte. On voit que monsieur Lopez, avec toute sa bonne volonté, est sur le point de laisser le club en Ligue 2, j’ai envie de dire que ces responsables-là ne doivent plus être responsables de clubs de foot. J’ai eu l’exemple à Nancy cette saison qui a été repris par des investisseurs qui ont fait couler ce club en National. Ces personnes-là vont sagement disparaître et ce sont les amoureux du club qui vont en subir les conséquences derrière. Il va falloir qu’on vive une intersaison de qualité avec de bonnes décisions. Ca va faire mal, il va y avoir de lourdes conséquences, je pense notamment aux salariés. Mais je crois que ça va être un mal pour un bien si on veut assainir le club.