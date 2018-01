Ils ont quitté leurs bureaux du Haillan pour rejoindre le terrain synthétique où s'entraînaient les pros. Les salariés se sont massés derrière la main courante avant d'applaudir les joueurs et les entraîneurs et de leur dire quelques mots d'encouragement. Jocelyn Gourvennec leur a répondu, manière de décréter une sorte "d'union sacrée" alors que le club, 15ème de Ligue 1, jouera un match très important pour son avenir samedi à Troyes.

"Ça nous a fait plaisir, reconnaît le milieu de terrain Jérémy Toulalan, parce qu'en ce moment, du soutien on n'en a pas énormément. J'ai fait pas mal de clubs, on a été dans des situations difficiles, mais c'est vrai que c'est la première fois que je vois ça et c'est vrai que ça fait chaud au cœur. Dans cette période difficile, il faut qu'on soit tous unis et avoir conscience qu'il faut tout faire pour que le club ne descende pas."

Institution en danger

Un accueil qui tranche avec celui que leur avaient réservés lundi des Ultras en colère après l'élimination en coupe de France. "Le soutien des salariés est le bienvenu, apprécie l'entraîneur Jocelyn Gourvennec, principale cible des attaques extérieures. C'était une action spontanée de leur part pour faire corps. C'était important pour le staff et les joueurs de rencontrer tout le monde. La présence des jeunes joueurs du centre de formation, c'était une symbolique intéressante. Ça montre le soutien autour de l'équipe, ça montre que les Girondins sont aussi une institution."

Une institution en danger, engagée depuis mi-septembre dans une spirale négative dont elle n'arrive pas à sortir.