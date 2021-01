Ligue 1 – Girondins de Bordeaux : régler enfin la mire face à Lorient

Trois jours après un nul (0-0) décevant ramené de Metz, les Girondins espèrent décrocher leur première victoire de l’année. Rien d’impossible ce samedi soir (21h) face à Lorient, 19ème de Ligue 1 et qui n’a plus gagné depuis quatre journées. A condition de retrouver le chemin du but.