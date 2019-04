Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : Lyon a eu le dernier mot (2-3)

Lyon est venu à bout de Bordeaux ce vendredi dans un match où les défenses n'ont pas été à la fête. Les Girondins, qui ont mené 2-1, n'ont pas tenu la distance. L'OL fait une belle opération dans la course à la deuxième place.

Bordeaux, France

L'OL n'avait jamais gagné au Matmut Atlantique. C'est chose faite et cette victoire pourrait compter. Dominateurs, les Lyonnais se sont fait peur en encaissant deux buts en trois minutes. Mais ont finalement fait la différence et reviennent à trois points du LOSC qu'il recevront lors de la prochaine journée.

Pauvres défenses

Le même onze que face à Angers côté lyonnais, le même onze que face à l'OM côté bordelais, Bruno Genesio et Paulo Sousa s’appuient sur leurs certitudes du moment. L'entame de match est lyonnaise. Une frappe lointaine de Tete puis un centre de Depay qui atterrit sur la transversale font passer les premiers frissons dans les rangs des supporters girondins. Quelques minutes plus tard, Depay se régale sur un caviar de Cornet et ouvre le score (0-1, 13ème).

Soit on se réveille, soit on prend 4-0 ce soir.. #girondins#fcgbol — DinosaurJF (@DinosaurJF) April 26, 2019

Bordeaux ne réagit pas, subit et s'en sort bien sur un raté de Tete seul face à Costil (28ème). Mais les Girondins vont égaliser sur leur premier tir cadré du match. Suite à un mauvais renvoi de la défense lyonnaise, Otavio remet de la tête pour Briand qui ajuste Lopes (1-1, 35ème). Dans la foulée, de Préville est à la conclusion d'un une-deux avec Briand et prend l'avantage (2-1, 38ème). En trois minutes, Bordeaux a renversé la situation.

Au retour des vestiaires, Lyon tente de pousser. Sans réussite. Jusqu'à cette erreur de relance de Koundé, punie par Cornet (2-2, 67ème). L'OL insiste, marque un but refusé pour hors-jeu mais qui vaut à Jovanovic un carton rouge pour avoir, semble-t-il, mal parlé à l'arbitre assistant (73ème). Le dernier quart d'heure se résume à une attaque-défense et Lyon, par Dembélé, marque ce troisième but (2-3, 85ème) qui pourrait bien éclaircir sa fin de saison.

Précieux Briand

On ne sait pas si les dirigeants bordelais iront chercher un avant-centre de gros calibre. En attendant, ils peuvent compter sur Jimmy Briand. Le numéro 7 des Girondins a inscrit son 7ème but en Ligue 1 de la saison et délivré sa deuxième passe décisive.

But de Briand (il l'avait annoncé) ✔️

But de NDP (as usual face au top 5) ✔️#MT#FCGBOL — Serenundaia (@Karapitcha) April 26, 2019

Malgré ses 33 ans, son manque de vitesse et un style un peu "old school", l'attaquant est toujours au service du collectif. Face à l'OL, il a joué juste. D'abord pour piéger Denayer sur l'égalisation, puis en remisant parfaitement pour de Préville. Utile et précieux.

