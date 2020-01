Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : "Lyon a été meilleur dans tous les domaines"

Le coach girondin Paulo Sousa s'est montré plus critique qu'à l'accoutumée après la défaite de son équipe à domicile contre Lyon (1-2) ce samedi. La série de revers en Ligue 1 l'inquiète moins que l'attitude de ses joueurs.

Bordeaux, France

C'est assez rare pour être souligné : à la 40ème minute de la rencontre entre Bordeaux et Lyon, et alors que son équipe menait 1-0, le coach girondin Paulo Sousa a effectué son premier changement. Le jeune milieu Aurélien Tchouaméni a cédé sa place à la recrue Rémi Oudin. En conférence de presse après la défaite finale 1-2, Paulo Sousa a expliqué avoir trouvé son joueur "très lent avec le ballon." Le reproche a été étendu à toute l'équipe.

Après le PSG, notre plus mauvais match avec le ballon - Paulo Sousa

Moins mesuré que de coutume, Paulo Sousa a admis ne pas avoir apprécié l'attitude de ses joueurs, coupables notamment de nombreuses pertes de balles. "Lyon a été meilleur que nous dans tous les domaines (...) quand l'adversaire est plus fort que toi, l'attitude est très importante. Pour jouer à Bordeaux, on doit avoir une mentalité de gagne." La gagne en Ligue 1, Bordeaux ne l'a plus connue depuis début décembre : quatre revers de suite en Ligue 1 qui inquiètent moins le coach que le comportement de son équipe.

Quand je suis arrivé, on m'a dit : "Bordeaux c'est le club Med"...c'est quelque chose qui doit changer - Paulo Sousa

Les joueurs se reposent-ils trop sur leurs lauriers ? Oui, selon le coach. "Certains se croient arrivés alors qu'il reste du chemin" dit-il, rappelant la réputation que traîne le club. "Quand je suis arrivé, on m'a dit 'Bordeaux c'est le club Med', l'idée qu'on est en vacances" confie-t-il. "C'est quelque chose qui doit changer." Implanter une culture conquérante, c'est ce que cherche Paulo Sousa : contrairement à son habitude, il n'a pas épargné ses joueurs après la défaite. Une manière de les piquer au vif avant un déplacement à Pau en Coupe de France et un derby de l'Atlantique à Nantes ?