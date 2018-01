Bordeaux, France

C'est une photo sur Twitter qui a fait beaucoup causer. Malcom (20 ans), l'ailier brésilien des Girondins de Bordeaux, posant tout sourire avec ses agents, devant le stade de l'Aube, quelques minutes après la victoire contre Troyes (1-0), samedi. Une victoire où le numéro 7 bordelais s'est encore distingué, offrant une passe décisive à Gaëtan Laborde, après un long rush sur le côté droit.

Le signe que, si aucun accord n'a encore été trouvé, l'agitation des agents du prodige brésilien est bien réelle. Largement alimentée, d'ailleurs, par les agents eux-mêmes, qui se sont affichés sur les réseaux sociaux se rendant en Angleterre. Car, outre-Manche, Malcom a la côte. Et pourrait être au centre d'un jeu de chaises musicales, crée par le probable départ du Chilien Alexis Sanchez d'Arsenal. Les Gunners, du manager français Arsène Wenger seraient alors intéressés par le joueur de Bordeaux pour le remplacer. La presse britannique, jamais avare de rumeurs footballistiques, l'a aussi envoyé à Manchester United. ou à Liverpool.

On vit au jour le jour, explique l'entraîneur Jocelyn Gourvennec

Cependant, les Girondins n'ont pas un absolu besoin des 40 millions d'euros que pourraient leur rapporter leur jeune joueur. La stratégie, actée l'été dernier, a toujours été de le vendre à la fin de la saison, tablant sur quelques millions de plus en cas de bonnes performance. Le président Stéphane Martin l'a d'ailleurs encore rappelé au terme du match à Troyes. Si Arsenal veut précipiter les choses, il faudra donc une offre qui ne se refuse pas.

Pourtant l'entraîneur Jocelyn Gourvennec n'a pas été si catégorique, en conférence de presse : "Je n'ignore pas qu'il est sollicité. Avec lui, on vit au jour le jour. Il est impliqué, mais il se demande quelle est la meilleure chose pour lui. J'aimerais compter sur Malcom. Après, je ne suis pas décideur." Avant, en guise de réponse à une question sur une éventuelle grosse offre d'un club anglais, de taquiner les journalistes : "Et vous, si Liverpool vous propose de venir travailler demain ? Ben vous y allez, vous avez votre réponse".

Bordelais le plus décisif

En tout cas, même avec quelques millions dans les caisses, la perte de Malcom serait très difficile à remplacer sur le plan sportif. Malgré un trou d'air, comme toute l'équipe, aux mois de novembre-décembre, il a tout de même marqué 7 buts, et délivré 5 passes décisive en championnat. Il est donc impliqué sur 12 des 23 buts bordelais en Ligue 1. Et lorsqu'il était blessé pendant trois matchs en décembre (Strasbourg, Toulouse et Nice), Bordeaux n'a pas marqué.

Alors que les joueurs offensifs utilisés en première partie de saison sont décevants (Cafu, Kamano, De Préville), ou blessé de longue durée, comme Alexandre Mendy, le départ de Malcom serait une grande perte, et ferait encore davantage bouger l’effectif devant. D'autant que Jocelyn Gourvennec attend encore le recrutement d'un avant-centre.