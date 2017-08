Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : Malcom a tout d'un grand

La prestation réalisée samedi à Lyon (3-3) par le Brésilien est la confirmation que Bordeaux possède dans ses rangs un talent rare. Malcom pèse de plus en plus sur le jeu girondin. A seulement vingt ans.

Si les images du but du Lyonnais Fekir ont fait le tour du monde, Malcom a aussi marqué ce match de son empreinte. D'abord en signant un doublé, son premier avec Bordeaux. Un coup franc transformé en deux temps et surtout cette frappe limpide qui va nettoyer le lucarne à la dernière minute.

Arrivé en janvier 2015, le Brésilien pèse, et de plus en plus. 7 buts et 4 passes décisives pour sa première saison complète en Ligue 1 et les stats s'affolent depuis fin juillet avec 2 buts et 3 passes décisives en cinq matches, Ligue Europa comprise.

Grandir avec Bordeaux

Mais son influence ne se limite pas aux chiffres. Sa régularité (37 matches de L21 la saison passée) et son adaptation au football européen montre qu'au delà de son talent, l'ancien feu follet des Corinthians de Sao Paulo est un joueur intelligent, toujours à la recherche du geste juste et efficace. En quelques mois, le Brésilien est devenu le régulateur du jeu d'attaque des Girondins.

De quoi faire tourner la tête et susciter les convoitises. Cet été Wolsfsbourg a fait le forcing. En vain. Mais suffisamment pour perturber le joueur qui a eu une discussion avec son entraîneur. Un grand club l'accueillera, c'est presque une certitude mais pas tout de suite. Malcom veut, selon Jocelyn Gourvennec, continuer à grandir avec Bordeaux dont les dirigeants doivent tout de même croiser les doigts pour ne pas voir, d'ici la fin du mercato, un grand club européen venir taper à la porte avec un gros chèque à la main, ce genre de chèque qui ne se refuse pas.