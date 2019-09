Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : miser sur Amiens avant Paris

Malgré la frustration du nul concédé face à Brest, Bordeaux espère conserver sa dynamique actuelle, engranger des points et de la confiance ce mercredi (19h) en Picardie. Ce qui serait encore la meilleure manière de préparer la venue du PSG samedi au Matmut Atlantique.

Bordeaux, France

Oublier Paris. Même si Paulo Sousa en tiendra forcément compte au moment de composer son 11 de départ, ses joueurs, eux, ont tout intérêt à ne pas penser à la venue des stars du PSG dans trois jours.

Car si Bordeaux espère à terme revenir sur les talons des cadors de la Ligue 1, il doit comprendre qu’il se bagarre aujourd’hui avec les autres. Amiens fait justement partie de ces équipes avec qui les Girondins doivent prendre au plus vite leurs distances au classement pour ne pas se faire de frayeurs et pouvoir travailler sereinement.

Le match le plus important c'est Amiens — Benoît Costil

Les Picards ne fréquentent l’élite que depuis 2017 et sont logiquement promis à la lutte pour le maintien. Ce qui ne veut pas dire que les Bordelais vont s’amuser sur la pelouse du stade de la Licorne face à un adversaire athlétique qui vient de tenir tête à Lyon (2-2) puis de gagner à Metz (1-2).

"Le match le plus important c'est Amiens, insiste le capitaine Benoît Costil, pas inquiet de la motivation des troupes pour défier le PSG. On doit y aller pour gagner mais ce ne sera pas facile. Il faudra faire les choses comme il faut et hausser notre niveau."

Les Girondins, s’ils ont sans doute laissé passer une belle occasion face à Brest (2-2), restent sur deux voyages fructueux à Dijon (0-2) et Lyon (1-1). A eux de faire un match solide pour faire tourner le compteur et garder la dynamique. Il sera temps, ensuite, de lorgner sur Paris.

