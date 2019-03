Ligue 1 : les Girondins de Bordeaux ramènent un point de Monaco (1-1)

Bordeaux, France

S'ils n'ont toujours pas retrouvé le chemin de la victoire, les Girondins ont rendu une copie plutôt intéressante face à une des équipes en forme du moment. D'abord solides et bien organisés, ils ont ensuite su réagir pour aller chercher l'égalisation même s'ils ont bénéficié de deux décisions favorables du VAR. A confirmer samedi prochain face à Rennes.

Falcao a tout fait

Organisée en 4-2-3-1, l'équipe girondine se déplace en mode "défense" en Principauté. Les joueurs d'Eric Bedouet tissent leur toile avec deux idées majeures : avoir un bloc bas et réussir à se projeter rapidement. Le plan fonctionne parfaitement au cours d'une première période où Monaco ne trouve pas de décalage. Seule solution pour l'ASM, tenter sa chance de loin, ce que font Golovin et surtout Fabregas dont la frappe passe de peu à côté.

Première mi-temps vraiment sérieuse... cela manque encore un peu de tranchant dans les 30 derniers mètres mais au moins cela ne manque ni d’envie ni d’abnégation #girondins#ASMFCGB — bordo22 (@FLabourroire) March 9, 2019

L'entame de deuxième période va tout gâcher. Un déboulé de Ballo-Touré, un centre au second poteau et Falcao, de la tête, ouvre le score (1-0, 48ème) pour sa 100ème en Ligue 1. Mais c'est le Colombien qui va relancer Bordeaux. Sur un corner, sa main touche le ballon et après intervention du VAR, Briand remet les Girondins à hauteur (1-1, 64ème). Dans la foulée, Karamoh rate l'immanquable. Ensuite Bordeaux subit et est tout prêt de craquer à cinq minutes de la fin sur un but de Vinicius après un caviar de Falcao. But annulé par le VAR pour un hors-jeu.

Sous les yeux de Paulo Sousa

Moins de 24 heures après avoir signé un contrat avec Bordeaux jusqu'en 2022, Paulo Sousa a fait le voyage en Principauté pour superviser sa future équipe. Installé en tribunes en compagnie de Frédéric Longuépée et de Hugo Varela, le technicien portugais a dû apprécier la rigueur et la discipline des joueurs ainsi que leur réaction après l'ouverture du score, la disponibilité de de Préville, l'activité de Tchouaméni et la solidité de l'axe Poundjé-Pablo. Sans doute beaucoup moins le déchet technique, le manque de créativité et, bien sûr, l'attentisme sur le but de Falcao. Le nouvel entraîneur prendra ses fonctions lundi au Haillan où il donnera également sa première conférence de presse.

Paulo Sousa, nouvel entraîneur des Girondins, dans les tribunes du stade Louis-II. © AFP - Valery Hache

