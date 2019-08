Ligue 1 - Les Girondins de Bordeaux sauvent le point du nul face à Montpellier (1-1)

Bordeaux, France

La première de Laurent Koscielny sous ses nouvelles couleurs, au Matmut Atlantique, n'a pas été fêtée par une victoire. Inoffensifs en première période, les Girondins de Bordeaux ont tout de même réussi à arracher le point du nul (1-1) grâce à leur jeune attaquant Josh Maja, entré en cours de jeu. Mais les maladresses sont encore là.

L'ennui, et un éclair d'Andy Delort

La première période est pauvre en occasions. Quand ils parviennent à approcher des cages de Rulli, le nouveau gardien de Montpellier, les Girondins de Bordeaux n'accrochent pas le cadre. Benoît Costil parvient à stopper l'ex-Bordelais Laborde mais s'incline sur une volée à bout portant d'un Andy Delort laissé seul par la défense girondine (22e, 0-1). Les Girondins, qui réclamaient une faute sur Koscielny au départ de l'action, sont menés à la mi-temps et les sifflets tombent de tribunes bien remplies : plus de 30.000 personnes, grâce aux places à 9 euros.

Bordeaux sauvé par la vidéo

Les Girondins de Bordeaux reviennent sur le terrain avec de bien meilleures intentions et avec Josh Maja, qui remplace un très discret Basic. Le jeune attaquant (20 ans) remet les siens dans le match en exploitant une erreur de la défense héraultaise (70e, 1-1). Bordeaux pousse mais se fait peur et Montpellier croit tenir le but du 2-1 (88e). Il est annulé après un long moment de flottement et l'intervention de la vidéo, pour hors-jeu. Bordeaux décroche son premier point de la saison grâce à une seconde période de meilleure facture.

Le film du match

8e - Arrêt de Costil sur une frappe lointaine de Ferri.

10e - Costil à nouveau à la parade sur une frappe de l'ex-Bordelais Laborde.

32e - Rulli devance Kalu de quelques centimètres. Le public bordelais réclame un penalty pour une faute du gardien, l'arbitre ne bronche pas.

44e - La lourde frappe de Mexer à 30 mètres flirte avec le poteau montpelliérain.

46e - Samuel Kalu, en angle fermé, trouve la transversale de Rulli.

65e - Rulli capte aisément le tir de Josh Maja.

70e - But pour Bordeaux ! 1-1. Josh Maja, entré en seconde période, remet les Girondins dans le match.

77e - Parade peu académique de Rulli sur un coup franc de De Préville qui prenait le chemin du but.

88e - But pour Montpellier...annulé par le VAR après un long moment de flottement.

