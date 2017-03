Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : Montpellier, pour reprendre de la hauteur

Freinés par Lyon puis Monaco, les Bordelais s'estiment pourtant satisfaits de leur niveau de jeu. Et entendent bien le prouver ce samedi (20h) face à des Héraultais à qui ils doivent une revanche.

Un point sur six. Vu comme ça, on pourrait croire que la dynamique bordelaise en a pris un coup. Au Haillan, on voit ça autrement. Après avoir bien résisté à la force de frappe lyonnaise (1-1), les Girondins sont allés donner du fil à retordre à Monaco. Malgré la défaite (2-1), ils ont eu le sentiment d'avoir gêné un adversaire qui marche en ce moment sur l'eau et qui l'a confirmé quatre jours plus tard en éliminant Manchester City en Ligue des Champions. La double page a donc vite été tournée et ces deux rencontres doivent même donner confiance aux joueurs estime l'entraîneur Jocelyn Gourvennec.

Jocelyn Gourvennec : "Ils ont pris conscience qu'on pouvait être solide"

Bordeaux n'a plus rien à voir en tous cas avec l'équipe qui avait sombré (4-0) face aux Monégasques en décembre avant de subir le même sort une semaine plus tard à ...Montpellier. Face aux Héraultais, l'occasion est donc belle pour les Bordelais de montrer leurs progrès.

Pas de blague avant la coupure

D'autant que ce match arrive avant la coupure internationale et que, dans sa quête d'un billet pour la Ligue Europa, Bordeaux a tout intérêt à ne pas ruminer une éventuelle déception. Ce qui ne serait pas l'idéal pour préparer le déplacement du 2 avril à Nice.

Gaëtan Laborde et ses coéquipiers ont une revanche à prendre © Maxppp - MaxPPP

Gaëtan Laborde : "Ça nous a piqués, à nous de remettre les choses dans l'ordre"

Des progrès, Montpellier en a fait aussi. Le club s'est redressé depuis fin janvier et l'arrivée aux commandes de Jean-Louis Gasset, l'ancien adjoint de Laurent Blanc à Bordeaux. Mais un Montpellier qui n'a pas su se mettre à l'abri à l'occasion des deux matches joués chez lui face à Guingamp (1-1) puis Nantes (2-3). Comme les Girondins, les Héraultais ont fait un sur six lors des deux dernières journées et comme les Girondins, ils doivent donc relancer la machine.