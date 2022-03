Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : une victoire face à Troyes pour ne pas sombrer

On serait tenté de qualifier ce Bordeaux-Troyes de "match charnière", mais lequel n'en est pas un dans cette saison si particulière ? Les Girondins restent engoncés à cette dernière place de Ligue 1 depuis trois journées mais il y a du mieux depuis l'arrivée de David Guion à la mi-février. Si le match nul à Clermont, la semaine dernière, peut nourrir la frustration du groupe, il a rendu la rencontre face à l'ESTAC, ce dimanche au Matmut Atlantique, encore plus capitale.

Guion "pas totalement satisfait"

Le premier enjeu de cette rencontre est comptable. Les Marine et Blanc sont en mal de points et ce match contre un concurrent peut avoir un effet trampoline sur l'équipe qui l'emporte. Une journée particulière et d'autant plus importante pour les équipes qui luttent pour le maintien car, ce dimanche à 13h, Saint-Etienne (19è) reçoit Metz (18è). Comme Bordeaux et l'ESTAC, toutes ces équipes ont le même nombre de points.

Aller chercher les trois points face à l’ESTAC nous permettrait de valoriser les deux matchs nuls - David Guion, entraîneur des Girondins de Bordeaux

Le deuxième enjeu est lié : il s'agit pour David Guion et ses hommes de transformer le renouveau de l'équipe en points. "Aller chercher les trois points face à l’ESTAC nous permettrait de valoriser les deux matchs nuls face à Monaco et Clermont. Je ne suis pas totalement satisfait car on n’a pas gagné de match", remarque le coach. Cette dynamique fait l'unanimité : "Non, on n'a pas laissé filé deux points à Clermont mais on a montré de bonnes choses", sourit Gaëtan Poussin, le gardien de but. Son entraîneur a raconté qu'il avait demandé à son groupe d'augmenter le niveau d'exigence dans cette fin de saison.

Prendre un ascendant psychologique dans la course au maintien

Pour se maintenir dans l'élite, les clubs s'y préparent en début de saison, physiquement et mentalement. L'ESTAC, Metz, et Lorient sont habitués à faire l'ascenseur, ils savent que la lutte sera âpre jusqu'au bout. Pour Bordeaux et Saint-Etienne, ce statut est nouveau et ces deux clubs historiques doivent y faire face depuis deux à trois saisons. "C'est un match qui ferait vraiment du bien à l'équipe et cela mettrait en valeur le travail des trois dernières semaines, explique le coach. Je vois sur du court-terme pour ce match face à l'ESTAC." Une défaite face à Troyes mettrait un coup sur les têtes mais les Girondins auront d'autres occasions de faire la différence, à la maison, avec la réception de Metz, Saint-Étienne et Lorient d'ici la fin de saison.