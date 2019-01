Ligue 1 : les Girondins de Bordeaux gâchent à Nice (1-0)

Un penalty très sévère et une insigne maladresse ont causé la perte des Bordelais ce samedi à Nice. Pour l'Europe, il va vraiment falloir cravacher...

Bordeaux, France

Invaincus en Ligue 1 depuis le 28 octobre et une défaite à domicile face à Nice, les Bordelais ont à nouveau mordu la poussière face aux Aiglons. Ils seront au mieux à huit longueurs de la cinquième place à l'issue de la 20ème journée.

Le film du match

Bordeaux aurait pu plier l'affaire en quatre minutes. Le temps pour Karamoh, seul dans la surface, de manquer deux énormes occasions.

Et comme souvent dans ces cas-là, la punition arrive. Un contact peu évident entre Sacko et Jovanovic, un penalty très sévère validé par le VAR et transformé par Saint-Maximin (1-0, 16ème).

Si tu siffles l'accrochage Jovanovic/le niçois en première mi temps, tu dois siffler l'accrochage Dante/Briand en deuxième, vu que dans les 2 cas, y a pas faute...#OGCNFCGB — Tobal FCGB (@christobalLR) January 12, 2019

Bordeaux réagit, presse, récupère des ballons mais se montre beaucoup trop maladroit à l'image de ses frappes hors cadre de Karamoh et Otavio à l'entame du dernier quart d'heure. A la pause, Bordeaux aura frappé dix fois mais cadré deux tirs...

Au retour des vestiaires, Nice pousse mais ne se montre pas dangereux. Kamano, Lerager puis Cornelius entrent côté bordelais. Sans résultat...

Éloge de la maladresse

Le match disputé à l'Allianz Rivera a résumé les difficultés offensives d'une équipe girondine qui a pourtant pris le match par le bon bout grâce à un pressing efficace et des récupérations hautes facilitées par la fébrilité de la défense niçoise. Karamoh, Otavio ou encore Briand ont eu l'occasion d'ouvrir le score et donc de changer la donne du match. Maîtriser sans conclure, un défaut récurrent qui explique peut-être pourquoi Bordeaux n'a gagné qu'une fois en déplacement en championnat cette saison. Le recrutement d'un joueur offensif semble une priorité d'ici la fin du mercato. Samedi, la presse espagnol faisait état d'un intérêt girondin pour Ryad Boudebouz du Betis Séville.