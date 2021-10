Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : "Notre identité, c'est un jeu technique et en mouvement" pense Johan Micoud

Il y avait du beau monde autour de la table de France Bleu Gironde ce vendredi soir pour souffler les 140 bougies des Girondins de Bordeaux. Après Lilian Laslandes et Alain Giresse dans la matinée, Marius Trésor, Patrick Battiston, François Grenet, Bixente Lizarazu, Matthieu Chalmé, Pierre Ducasse, et Johan Micoud. Pour rappel, le club fête ses 140 ans ce 1er octobre 2021.

Johan Micoud, milieu des Girondins de Bordeaux entre 1996 et 2000 et entre 2006 et 2008, estime que Bordeaux a une identité de jeu bien caractérisée :

Il y a eu plusieurs périodes mais j'en ai connu une où ça jouait. On nous parlait beaucoup du jeu à la Nantaise mais à cette période il était plus vers Bordeaux. Il y avait du mouvement, du jeu simple, de la technique.

En revanche, il a plus de réserves quant à la période où Ricardo reprend les rennes du club (2005-2007) malgré les bons résultats du technicien brésilien : "C'était plus difficile pour moi où c'était un autre style de jeu que je ne connaissais pas. Sur le terrain, je voyais des ballons passer au-dessus de ma tête, c'était un nouveau sport (rires) ! En arrivant de Brême, c'était très différent." Il conclut : "Ce qui est sûr, c'est que le supporter bordelais adore quand le joueur mouille le maillot et donne tout sur le terrain."

En 1999 et en 2009, à chaque fois on était technique avec des joueurs de qualité - Mathieu Chalmé, latéral droit des Girondins de Bordeaux

À côté de lui, Matthieu Chalmé acquiesce. Le latéral droit des Girondins de Bordeaux (2007-2014) rappelle que les deux derniers titres de champions ont été remportés grâce à un jeu léché et porté vers l'avant. "En 1999 et en 2009, à chaque fois, l'équipe était technique avec des joueurs de qualité. J'ai eu la chance de m'entraîner avec eux en 1999 et j'ai connu 2009 : il y avait une forte cohésion du groupe sur le terrain. On prenait des risques sur le terrain quitte à prendre des buts mais on en marquait plus que l'adversaire."

L'émission complète est à retrouver ici.