Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : nouvelle tentative de remobilisation à Metz

Si Frédéric Antonetti, l'entraîneur messin, ne s'attendait peut-être pas à passer les fêtes dans la première partie du classement, son homologue Jean-Louis Gasset espérait sans doute autre chose qu'une treizième place. "En colère" après avoir vu son équipe solide à Strasbourg (0-2) et à côté de la plaque face à Reims (3-1) trois jours plus tard, il a retrouvé le sourire, estime que ses joueurs ont bien travaillé depuis la reprise mais attend de voir.

"Il faut que les gens aient l'envie et l'ambition de finir le plus haut possible. C'est mon plus gros travail. Dès qu'on fait un bon match, on dirait qu'on a donné pour le mois. Il faut cette continuité, cette persévérance, ce goût de l'effort, il y a plein de choses qu'il faut corriger, note Jean-Louis Gasset. Je suis assez fou pour penser que je peux y arriver. S'il faut changer de méthode et être plus dur... On ne peut pas se permettre de faire un coup sur deux ou sur trois. C'est vrai que j'ai du mal à y arriver mais je vais leur faire comprendre."

Jean--Louis Gasset se demande ce que va lui réserver son équipe. © Maxppp - Maxppp

Jean-Louis Gasset assure qu'il n'a pas encore endossé l'habit du Père Fouettard. Mais il compte sur ses relais pour faire une nouvelle fois passer le message. A commencer par son capitaine Laurent Koscielny dont le retour, après une blessure à la cuisse début décembre, devrait apporter stabilité et sérénité.

"C'est vrai que par moment, t'as envie d'en attraper un, explique l'ancien Gunner. Après, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Je pense qu'on est capable aussi de régler les problèmes par les mots, j'en ai eu avant la trêve. Certains sont réceptifs, d'autres moins mais à force d'être derrière leur dos, je pense que ça va rentrer."

Une immaturité et une inconstance que Bordeaux a intérêt à vite corriger s'il veut pouvoir atteindre l'objectif de la direction de finir parmi les huit premiers.