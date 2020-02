Ligue 1 : Girondins de Bordeaux - OM, le record n'évite pas le danger

Bordeaux, France

C'est une anomalie statistique, la plus longue série d'invincibilité en Ligue 1. 42 années sans défaite à domicile pour Bordeaux face à l'OM en championnat. Une série qui va forcément s'arrêter un jour mais le plus tard possible espère le gardien et capitaine Benoît Costil.

"C'est quelque chose qui est incroyable. Nous, ce qu'on espère c'est que durant notre passage plus ou moins long à Bordeaux, cette série ne s'arrête pas à ce moment là. On espère laisser ça pour les autres. On espère que ce ne soit pas cette année, pas la saison prochaine non plus et pas celle d'après parce qu'il me reste trois ans de contrat. Après je ne le souhaite pas non plus mais on va dire que personnellement ce sera moins grave."

Le capitaine des Girondins de Bordeaux Benoît Costil. © Radio France - Justine Hamon

Les Girondins, qui ont reçu comme chaque saison samedi au Haillan, le soutien des Ultras vont devoir se retrousser les manches car c'est un Marseille ambitieux qui débarque. L'OM n'a plus perdu depuis trois mois, a largement dominé Bordeaux (3-1) au Vélodrome début décembre, et le défenseur Bouna Sarr espère que c'est enfin l'année qui remettra le compteur à zéro.

"Ça va être une très belle source de motivation. C'est un match très important, sûrement un tournant de la saison. On connaît l'importance de ce match. Pour nous les joueurs mais aussi pour l'histoire du club, des supporters. On a vraiment à cœur d'aller faire un résultat. On est sur une bonne dynamique, il me semble qu'on est quatrième au classement sur les déplacements, on en est capable."

Mais Marseille est souvent venu en Gironde avec du talent, de la confiance et des arguments. Ce qui ne lui à jamais suffi jusqu'ici pour tordre le coup à cette fichue statistique.

Girondins de Bordeaux - OM, c'est à vivre en intégralité sur France Bleu Gironde et francebleu.fr dimanche à partir de 20h30.