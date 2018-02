La série s'est arrêtée au Vélodrome à l'issue d'un match où les Girondins ont manqué de présence. Rien d’infamant sur la pelouse d'un candidat au podium. "Si quelqu'un d'entre vous pensait que cette équipe de Bordeaux allait gagner tous les matches d'ici la fin de la saison, ça ne marche pas comme ça..." Vendredi face à la presse, Gustavo Poyet a tenu à démentir la thèse du coup d'arrêt.

"Ce n'est pas comme les défaites qu'on avait pu accumuler il n'y a pas si longtemps", lui a répondu en écho Nicolas De Préville. On avait bien enchaîné avec ces quatre victoires consécutives. C'est juste un résultat logique et ce weekend il faut faire ce qu'il faut pour récupérer des points."

L'absence de Malcom, une inconnue de plus à l'équation

A douze journées du terme et malgré un automne catastrophique, Bordeaux est dans le coup. Tout comme Nice, qui a joué jeudi à Moscou en Ligue Europa, qu'il ne devance qu'à la différence de buts. Cette semaine Gustavo Poyet n'a pas élevé la voix, il a remis son groupe au travail et surtout cherché comment résoudre l'équation niçoise. Une équation à laquelle est venue s'ajouter une inconnue supplémentaire, l'absence de Malcom, suspendu.

Cette saison, le Brésilien a manqué deux matches, à Toulouse en coupe de la Ligue puis face à Strasbourg en championnat. Sans lui, l'équipe girondine n'a pas marqué le moindre but.

Nicolas De Préville espère bien mettre Nice à trois longueurs dimanche soir. © Maxppp - Maxppp

Le visage affiché face à Nice sera donc riche d'enseignements pour l'entraîneur uruguayen qui attend des réponses d'un groupe qu'il continue de découvrir. "Je ne connais pas beaucoup les joueurs. Dans une saison, il y a beaucoup de choses qui se passent et l'entraîneur prend des informations. Là, on a perdu un match, je veux voir comment on va commencer chez nous un match important face à Nice."

Réaction collective d'une équipe qui veut retrouver l'Europe mais qui sait qu'elle a depuis longtemps grillé tous ses jokers. Réaction individuelle aussi, à l'image d'un François Kamano qui sera chargé de remplacer Malcom ou de joueurs comme Braithwaite, Baysse ou Vada qui pourraient profiter de la défaite marseillaise pour avoir leur chance.