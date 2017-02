Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : passer, enfin, la troisième face à Rennes

Malgré l'accumulation des matches, Bordeaux espère profiter de son bon début d'année pour battre les Bretons ce samedi (20h) et enchaîner une troisième victoire en championnat. Ce qu'il a été incapable de faire jusqu'ici.

La seule fois où ils en ont eu l'occasion, c'était mi-septembre. Dans la foulée d'une victoire face à Nantes (1-0) puis d'un succès autoritaire à Lyon (1-3), les Girondins s'étaient pris les crampons dans le tapis à domicile face à Angers (0-1).

L'occasion se représente quatre mois et demi plus tard et les joueurs de Jocelyn Gourvennec seraient bien inspirés de ne pas la laisser filer.

Objectif Top 5

D'abord parce qu'ils n'ont pas intérêt à casser une dynamique porteuse. En dehors de la claque (1-4) infligée par le PSG en demi-finale de coupe de la Ligue, les Bordelais ont réussi un mois de janvier quasi parfait au niveau des résultats avec, toutes compétitions confondues, un bilan de cinq victoires et un nul.

Ensuite parce que la mini-série en championnat a replacé Bordeaux dans la course à la Ligue Europa et que dans la longue liste des candidats à la cinquième place se trouve son adversaire du jour.

Dynamiques opposées en 2017 pour Christian Gourcuff et Jocelyn Gourvennec. © Maxppp - MaxPPP

Jocelyn Gourvennec : "Mieux armés aujourd'hui qu'en novembre ou décembre"

Enfin parce que le Stade Rennais est dans une mauvaise passe. Les joueurs de Christian Gourcuff n'ont plus gagné en Ligue 1 depuis début décembre. Sur leurs neuf dernières rencontres, ils n'ont engrangé qu'un succès, en coupe de France, chez les amateurs de la JA Biarritz.

Ce mercredi, au tour suivant, ils ont servi de sparring-partner au PSG (0-4) dans un ambiance tendue, leurs supporters n'ayant pas digéré les départs au mercato de ses deux atouts offensifs, Paul-Georges Ntep (Wolfsburg) et Grosicki (Hull City).