Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : Paulo Sousa exigeant avant Brest

L'entraîneur portugais assure ne pas pouvoir se satisfaire des vingt très bonnes premières minutes livrées par son équipe face à Metz (2-0). Et il a haussé le ton cette semaine avant la réception des Finistériens ce samedi (20h). Pour continuer à avancer.

Bordeaux, France

"Je suis comme ça. Comme personne et comme entraîneur. Je suis exigeant avec moi-même, avec mon staff, mon entourage et mes joueurs. Je cherche à éduquer les joueurs pour l'après carrière, pour avoir des objectifs dans la vie et dans la profession."

Ne comptez pas sur Paulo Sousa pour se gargariser du premier succès à domicile décroché le weekend dernier face à une pâle équipe messine. "Cette semaine, l'équipe devait prendre conscience de cette exigence et de la nécessité de donner plus que 100%."

Entraîneur et éducateur

Alors le Portugais a haussé le ton sous le soleil du Haillan. "Il a beaucoup parlé avec nous cette semaine pour nous dire que c'est important de bien commencer le match mais aussi de bien le terminer. Il faut jouer fort, pendant 90 minutes. Le coach a été plus agressif, il n'aime pas le relâchement."

Le Brésilien Otavio en conférence de presse au Haillan © Radio France - Arnaud Carré

En partie rassuré par la solidité défensive où Laurent Koscielny apporte "son positionnement, son expérience et de la confiance", Paulo Sousa aimerait que son équipe, au moins à domicile, soit capable de jouer plus haut pour asphyxier l'adversaire et le pousser à la faute.

Malgré les absences de Nicolas De Préville et Loris Benito, malgré les débuts une nouvelle fois différés de Youssef Aït Bennasser, l'entraîneur aimerait voir son équipe franchir un nouveau palier dans sa progression face à un promu brestois, battu à une seule reprise depuis son retour en Ligue 1.

