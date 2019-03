Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : Paulo Sousa prend les rênes

Bordeaux, France

Avec quatre séances sur six à huis clos, on n'a pas vu grand chose. Mais les échos convergent. Paulo Sousa a beaucoup parlé dans le vestiaire, alternant discours collectifs et entretiens individuels avec les cadres de l'équipe. Et a secoué le cocotier sur les terrains du Haillan.

"Je reste sur cette impression, que j'avais déjà, avoue-t-il, d'un géant assoupi. Moi et toutes les personnes qui vont travailler au jour le jour, veulent le réveiller et inculquer aux joueurs cette idée d'un passé et d'une histoire importants."

Mentalité et intensité

Aidé par ses adjoints, l'entraîneur portugais a réclamé plus de concentration, plus d'intensité, travaillé la défense à trois, l'attaque, les phases de transition offensive et défensive ainsi que les coups de pied arrêtés. Et s'est rendu malheureusement compte que le physique ne suivait pas.

Paulo Sousa lors de la conférence de presse d'avant-match. © Radio France - Arnaud Carré

"Comme vous avez pu le constater, nous avons dû réduire le volume et les charges de travail parce que la condition physique des joueurs, par rapport à l'effort que nous souhaitons, n'était pas satisfaisante."

Placé dans un certain confort à la tête d'une équipe qui n'aura d'autre objectif d'ici la fin de saison que de s'améliorer, Paulo Sousa n'arrive pas en pompier mais en bâtisseur et va pouvoir poser les bases du Bordeaux de la saison prochaine.

Ses marottes : la tactique, la concentration et surtout le mental qu'il semble placer au dessus de tout. Le Portugais répète que la dynamique doit dépasser les systèmes, que les joueurs doivent prendre conscience qu'il sont acteurs de leur match. Et s'il sait qu'il n'aura rien révolutionné en six jours, il espère que sa nouvelle équipe pourra, au moins par séquences face à Rennes, montrer qu'elle a commencé à retenir quelques uns de ses fondamentaux.

