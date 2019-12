Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : Paulo Sousa reste flou sur son avenir

Bordeaux, France

Paulo Sousa a trop bourlingué pour tomber dans le panneau médiatique. Interrogé sur la rumeur de l'intérêt à son égard de plusieurs clubs en quête d'un entraîneur, dont Arsenal, le technicien portugais ne s'est pas défilé.

"L'intérêt des clubs pour les entraîneurs comme pour les joueurs, précise Paulo Sousa, c'est normal quand tu as de bons résultats. Je suis bien ici et très concentré sur mon travail et tout ce que je peux contrôler. J'aimerais concrétiser tout ce qui m'a fait arriver ici."

Je ne peux pas donner de réponse parce que je ne sais pas ce qu'il peut se passer demain.

Le coach reste donc impliqué dans le projet girondin. Confirmation du milieu de terrain Yacine Adli. "On sait que c'est un grand coach qui va être amené à être sollicité. Le nom d'un club est sorti, d'autres vont sortir. C'est quelqu'un d'intelligent et s'il est venu à Bordeaux c'est pour une raison. On le voit conquérant et avec l'envie de construire de vraies choses ici. Je pense qu'il est avec nous à 100% et il est juste au commencement de ce qu'il va faire ici. Il n'a pas besoin de nous rassurer. On sait qu'il est là."

Reste que Paulo Sousa est resté très évasif quand on lui a demandé s'il allait finir la saison avec Bordeaux. "Je ne peux pas donner de réponse parce que je ne sais pas ce qu'il peut se passer demain." Manière de garder sa liberté dans un club qu'il peut faire grandir. A condition d'obtenir certaines garanties des actionnaires.