Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : Paulo Sousa tisse sa toile

Bordeaux, France

Ni pression, ni passion. Une semaine après la venue de Lyon (2-3) qui avait provoqué une petite effervescence, ce Bordeaux - Angers est à ranger dans la catégorie "match de fin de saison qui ne changera pas la face du monde". Ce qui ne veut pas dire qu'il ne sert à rien et que ceux qui feront le déplacement au Matmut Atlantique sont à l'abri d'une bonne surprise.

Mentalité contagieuse ?

Car ces 90 minutes seront sans doute utiles à Paulo Sousa et son staff. Le technicien portugais profite de l'anonymat dans lequel est tombée son équipe pour continuer à poser sa patte sur le jeu bordelais. Beaucoup de travail d'abord, notamment tactique, autour de son habituel 3-4-3 mais aussi d'autres systèmes testés cette semaine avant un match où il sera privé en défense de Jules Koundé et Vukasin Jovanovic.

Beaucoup de psychologie ensuite pour un entraîneur qui a vécu le très haut niveau, qui a vu fonctionner de très grands clubs et qui aimerait que sa mentalité soit contagieuse. "Ce n'est pas facile, quand on arrive en fin de saison, de changer à la fois les mentalités et le jeu, reconnaissait-il jeudi en conférence de presse. Mais je crois beaucoup en mes joueurs. Je crois en eux parce qu'ils travaillent tous les jours."

Face à une équipe très athlétique, Bordeaux va pouvoir bosser les coups de pieds arrêtés. © Maxppp - Maxppp

Enfin, chaque séance d'entraînement, chaque rencontre de Ligue 1 donnent à Paulo Sousa une idée plus précise sur chacun d'entre eux. Son niveau, son caractère, sa marge de progression, son attitude dans le collectif. Autant de marqueurs qui lui permettront de tracer les contours de son futur effectif. Celui avec lequel il a promis de réveiller Bordeaux.