Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : penser à Caen, rien qu'à Caen

Trois jours après son non-match face à Rennes et trois jours avant de retrouver le PSG, Bordeaux a tout intérêt à faire tourner son compteur ce mardi (19h) en Normandie. Pour n,e pas décrocher.

Le match le plus important, c'est le prochain. La lapalissade est d'actualité en cette semaine chargée. Bien sûr les retrouvailles avec Paris vendredi, dix-sept jours après la claque (1-4) reçue en coupe de la Ligue, vont occuper les esprits.

Mais les joueurs de Jocelyn Gourvennec doivent à tout prix éviter de rentrer bredouilles de leur déplacement en Normandie sachant qu'ils n'ont aucune garantie de prendre des points face aux stars parisiennes qui montent en puissance avant leur rendez-vous avec Barcelone en Ligue des Champions. L'entraîneur assure que ses joueurs n'auront pas la tête ailleurs.

L'entraîneur bordelais aimerait que son équipe, qu'il estime en progrès, ait moins de sautes d'humeur. © Maxppp - MaxPPP

Jocelyn Gourvennec : "J'attends une réaction forte"

Les Bordelais se doivent aussi une revanche après être passé à côté de leur sujet samedi face à Rennes (1-1). Après la rencontre, Jocelyn Gourvennec a évoqué la difficulté pour ses troupes, qui joueront ce mardi leur neuvième match en un mois, d'enchaîner tous les trois jours, Cédric Carrasso, confirmé dans son rôle de numéro un, a regretté l'incapacité de sa jeune équipe à "gagner moche".

L'Europe n'est pas loin, Bordeaux doit y croire

Résultat : Bordeaux a perdu une belle occasion de revenir à deux points de la 4ème place après les revers de l'OM à Metz et de Lyon à Saint-Etienne. Il reste dans la course mais, avec déjà 17 points abandonnés au Matmut Atlantique, a grillé beaucoup de jokers. Comme celui du match aller face à des Caennais qui étaient venus chercher le nul (0-0) en septembre.

Car si le podium semble inaccessible, les places européennes sont à portée. A condition de se convaincre de pouvoir aller les chercher et de faire les efforts pour. Un message que Cédric Carrasso martèle dans le vestiaire.

Cédric Carrasso appelle ses coéquipiers à plus de régularité © Maxppp - MaxPPP

Cédric Carrasso : "S'ils ont envie l'année prochaine de faire des bons matches..."

A Caen, on verra si les Girondins ont retrouvé de la fraîcheur physique et mentale. Vainqueurs à Guingamp (0-1) samedi, les Normands se sont donnés de l'air mais, avec seulement deux points d'avance sur la zone rouge, ils doivent absolument confirmer à domicile. Un test de maturité, un de plus, pour la jeune équipe girondine.