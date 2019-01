Ligue 1 – Girondins de Bordeaux : plus de temps à perdre à Nice

S’ils veulent atteindre l’Europe par le biais du championnat, les Bordelais ont tout intérêt à forcer l’allure. Et dès ce samedi (20h) sur la côte d’Azur face à l’un de leurs (très) nombreux adversaires directs.

Bordeaux est invaincu en Ligue 1 depuis le 28 octobre et une défaite à domicile face à …Nice (0-1). Vu comme ça, on se dit que la série est belle et que les hommes de Ricardo surfent sur une vraie dynamique.

Mais l’impression est trompeuse. Car la série de six rencontres comporte cinq nuls qui relativisent sa portée. La réalité, c’est que les Girondins pointent à la 13ème place à huit longueurs des places européennes. S’ils ont deux matches de retard (déplacements à Angers et Marseille), ils n’ont pas intérêt à traîner.

Ne pas tout miser sur la coupe

« Il faut faire des séries comme en fin d’année, réclame Eric Bedouet, même si ce n’est pas trop productif. Au niveau de la philosophie, c’est bien." Un entraîneur qui espère qu’après les deux sorties très moyennes réalisées face au Havre dans les coupes nationales, son équipe va monter le curseur à l’Allianz Riviera face à un OGC Nice sur qui il compte quatre longueurs de retard.

Eric Bedouet espère que son équipe montrera un meilleur visage que lors des deux matches disputés face au Havre. © Maxppp - Maxppp

« Ce serait bien qu’on prenne quelque chose » avance le coach qui sait qu’avec des voyages à Nice, Angers, Strasbourg et Marseille (la date n’est pas encore programmée), janvier pourrait mettre un terme aux ambitions girondines.

« Un bon résultat nous permettrait de nous rapprocher des places de haut de tableau, lui répond en écho le défenseur Maxime Poundje. On va aller là-bas pour faire quelque chose, c’est une certitude. »

Une quête de points d’autant plus cruciale que les éliminations du PSG et de Lyon en coupe de la Ligue risquent fort de transformer cette saison la place de sixième en place des regrets. Une sixième place que Bordeaux avait arrachée ces deux dernières saisons grâce à une phase retour canon (34 points en 2016-17, 35 points en 2017-18). Cette fois, il faudra faire encore mieux pour aller chercher la cinquième. Ou gagner la coupe de la Ligue.

