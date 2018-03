Gustavo Poyet, qui avait annoncé des changements après la défaite face à Rennes samedi, a décidé de resserrer son staff technique. Pierre Espanol et Franck Chaumin ont été invités à travailler avec l'équipe réserve et les jeunes du centre de formation.

Pas une révolution mais des choix forts. Très remonté samedi soir après un cinquième match d'affilée sans victoire, l'entraîneur uruguayen avait clairement laissé entendre qu'il allait prendre des décisions pour ne pas que son équipe finisse la saison en roue libre.

Il a donc décidé de se séparer de Pierre Espanol, arrivé en décembre au plus fort de la crise à la demande de son prédécesseur Jocelyn Gourvennec, et de l'entraîneur des gardiens Franck Chaumin, en poste depuis l'été dernier. Dans un communiqué, le club parle d'une réorganisation mais les deux hommes sont bien mis à distance du groupe professionnel et mis au service de l'équipe réserve (N3) et de celle des moins de 19 ans.

Stop aux doublons

Les choix de Gustavo Poyet semblent entrer dans une certaine logique sachant que certains postes étaient sujets à doublons puisque qu'il était arrivé en janvier avec deux adjoints (Fernando Menegazzo, Mauricio Taricco) et un entraîneur des gardiens (Paulo Grilo).

Onzièmes du classement avec sept points de retard sur la sixième place, les Girondins ont sans doute laissé passer face à Rennes (0-2) leur dernière chance d'aller chercher une place européenne.