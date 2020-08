Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : première prise de température face à Nantes

C’est sous les projecteurs que les Girondins vont lancer la saison de Ligue 1. Prévue ce samedi, la rencontre a en effet été avancée suite au report du match Saint-Etienne - Marseille en raison de cas de Covid dans l’effectif de l’OM. Le Covid qui avait déjà privé Bordeaux de son dernier match de préparation à Auxerre et qui l’a contraint à modifier en dernière minute son programme avec l’annulation d’une opposition interne prévue mercredi au Matmut Atlantique.

J'ai essayé de faire au mieux. Je n'ai pas de repères. On va essayer de passer entre les gouttes.

"On y va avec quelques incertitudes mais on y va, explique Jean-Louis Gasset. La forme physique, le temps de jeu, la complémentarité des gens. On a travaillé deux systèmes. J'ai essayé de faire au mieux. Je n'ai pas de repères. On va essayer de passer entre les gouttes. C'est un groupe qui a l'habitude de jouer ensemble. Ils se connaissent bien, ils ont envie donc je suis confiant."

C’est donc à l’occasion du derby de l’Atlantique que Jean-Louis Gasset, qui a remplacé Paulo Sousa le 10 août, va retrouver le banc girondin où il s’était assis de 2007 à 2010 comme adjoint de Laurent Blanc. Retrouvailles en petit comité puisque seuls 5000 abonnés pourront prendre place dans les tribunes du Matmut Atlantique en raisons des mesures sanitaires.

Sans recrue mais pas sans ambition

Mais c’est un tout autre Bordeaux qu’il va entraîner. Un club sportivement rentré dans le rang et soumis depuis de longs mois à d’importants remous internes. Même s’ils ont reçu mi-juillet le feu vert de la DNCG, les Girondins ont été placés par leur actionnaire américain King Street en cure d’amaigrissement. En dehors de quelques jeunes intégrés au centre de formation, c’est un mercato à zéro recrue qui se profile. Un manque de moyens qui a agacé, lassé puis convaincu le Portugais Paulo Sousa d’aller voir ailleurs.

"Il y a beaucoup d'incertitudes, concède le nouveau capitaine Laurent Koscielny, on espère faire le meilleur début de saison possible, ce qui va nous permettre d'engranger de la confiance et de la sérénité. Je suis un compétiteur et j'espère finir au moins dans la première partie de classement. En ayant le même effectif et en connaissant les hommes qu'il y a dans ce groupe, on en est capable. A nous de travailler, de progresser, d'avoir cette mentalité de gagnant qu'apporte le coach. Il faut être ambitieux."

Laurent Koscielny sera le capitaine girondin cette saison. © Radio France - Arnaud Carré

Son successeur Jean-Louis Gasset, qui assure être revenu en Gironde en connaissance de cause, sait qu’il a du pain sur la planche pour « tenter de remettre ce club historique à sa place. » Ses Girondins, qui n’ont plus joué de match officiel depuis le 8 mars et un nul ramené de Geoffroy-Guichard, vont essayer face au FC Nantes de lui donner des premiers signaux positifs.