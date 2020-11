Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : prendre un Paris entre deux eaux

En dehors d’un succès initial à Angers (0-2), Bordeaux n’y arrivait pas à l’extérieur. Depuis une semaine, et malgré une deuxième période un peu trop frileuse à Rennes, les Girondins ont une base sur laquelle s’appuyer. "C'est beaucoup de satisfactions, reconnaît le défenseur Enock Kwateng, c'est un match référence dans l'envie, au niveau de la combativité, c'était très bien ce qu'on a fait. Maintenant, il faut partir à Paris avec cette envie, l'envie de faire un bon résultat."

Si tu défends bien face à ce genre de joueurs, c'est important pour toi et tu gagnes en confiance.

Sur la pelouse du PSG, ça risque d’aller encore plus vite, la moindre erreur se paiera au prix fort. Dans un jour sans, ça peut même tourner à la punition. Même si les Parisiens ont beaucoup donné cette semaine face à Leipzig (1-0) et qu'un nouveau match crucial de Ligue des Champions les attend mercredi à Old Trafford. En tous cas, la perspective d’affronter les stars parisiennes n’empêche pas le latéral girondin de dormir.

Enock Kwateng a le sourire avant de défier les stars parisiennes. © Maxppp - Maxppp

"Ca reste des êtres humains comme nous. Bien sûr, on dort très très bien. Faut juste être un peu plus concentré parce qu'on sait que devant nous, on a des joueurs de classe mondiale. C'est toujours excitant. Si tu défends bien face à ce genre de joueurs, c'est important pour toi et tu gagnes en confiance."

Des défis individuels à tous les coins du terrain qui doivent permettre au collectif bordelais de se surpasser. Pour espérer offrir à ses supporters ce qu’ils attendent depuis 10 ans : une victoire au Parc des Princes.