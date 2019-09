Ligue 1 - Le PSG et Neymar font craquer les Girondins de Bordeaux (0-1)

Sur une bonne série de six matchs sans défaite, les Girondins de Bordeaux avaient l'occasion ce samedi, à domicile, de se mesurer à l'ogre parisien. Arque-boutés en défense, les Bordelais ont fini par céder devant Neymar (0-1).

Bordeaux, France

Le PSG, "ce n’est pas notre championnat" avait prévenu le défenseur Laurent Koscielny avant la venue du champion de France. Face à une équipe parisienne qui devait se rattraper après sa défaite au Parc des Princes en milieu de semaine, Bordeaux a longtemps résisté. L'entrée de Mbappé, passeur décisif, a été fatale aux Girondins, qui s'inclinent pour la première fois à domicile cette saison, sur la plus petite des marges (0-1).

Bordeaux (et Costil) tiennent bon

Kylian Mbappé est sur le banc au coup d'envoi mais avec Neymar, Di Maria et Sarabia, le PSG ne manque pas d'arguments offensifs. L'Espagnol pense d'ailleurs ouvrir le score dès la 8ème minute mais le but est refusé pour hors-jeu. Regroupé dans ses 30 derniers mètres, Bordeaux subit les vagues parisiennes et peine à partir en contre, à l'image de cette passe manquée de Kalu vers Adli (21e). Inexistants en attaque, les Girondins tiennent bon en défense, à l'image de leur gardien : à la 29ème minute, Benoît Costil réalise une double parade devant Di Maria puis Neymar. Le score est de 0-0 à la pause.

Le défenseur Pablo a écarté plusieurs ballons chauds. © Radio France - Justine Hamon

En seconde période, les Parisiens continuent de pousser pour ouvrir le score. L'entrée de Kylian Mbappé (60e) fait mal aux Bordelais. L'international français sert Neymar pour l'ouverture du score dix minutes plus tard (70e, 0-1). Mbappé aurait pu faire le break mais Costil, dans un grand jour, détourne (79e). La partie s'anime dans le dernier quart d'heure : Hwang cadre la première frappe de Bordeaux, sans difficulté pour Navas (76e).

Les dernières minutes voient les Girondins s'aventurer davantage dans la moitié de terrain parisienne. Bordeaux réclame en vain un penalty lorsque Benito s'écroule dans la surface après un léger accrochage (87e). Kalu et Hwang s'essaient à la frappe lointaine, sans succès. Les Girondins s'inclinent 0-1.

Le film du match

9e - Le but de Sarabia pour le PSG est refusé, pour hors-jeu au départ de l'action.

15e - Bordeaux s'approche pour la première fois des cages parisiennes : Hwang efface Kurzawa mais bute sur Sarabia à l'entrée de la surface.

17e - Servi dans la surface bordelaise, Gueye dévisse complètement sa frappe.

29e - Double parade de Benoît Costil devant Di Maria, puis Neymar.

30e - Carton jaune pour Marquinhos, qui retient Kalu pour stopper le contre girondin

43e - La première frappe bordelaise fuit largement le cadre de Navas.

48e - Costil renvoie des deux poings la frappe de Di Maria.

63e - A peine entré en jeu, Mbappé tente sa chance : Benoît Costil intervient encore !

70e - Neymar ouvre le score pour le PSG, servi par Mbappé (0-1).

76e - La première frappe cadrée pour Bordeaux est signée Hwang, dans les bras du gardien parisien.

87e - Pas de penalty malgré les réclamations bordelaises, après que Benito se soit écroulé dans la surface.

