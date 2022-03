Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : Quels joueurs de l'effectif verront la Coupe du monde au Qatar ?

Deux nouveaux joueurs des Girondins de Bordeaux se sont qualifiés pour la prochaine Coupe du monde au Qatar. Il s'agit de Gideon Mensah et Junior Onana qui vont donc retrouver leurs coéquipiers avec une immense banane en ce milieu de semaine. Ce mardi soir, ils ont vécu peut-être le moment le plus fort de leur début de carrière.

Le premier s'est qualifié pour la Coupe du Monde avec la Ghana grâce à un match nul face au Nigeria. Gideon Mensah a même été le passeur décisif sur le but de son équipe. Junior Onana ira également au Qatar grâce à la victoire du Cameroun sur l'Algérie après un scénario complètement fou. Ils rejoignent tous les deux le Sud Coréen Ui-jo Hwang dans les joueurs des Girondins qualifiés pour cette Coupe du Monde. D'ici l'automne prochain, d'autres joueurs pourraient être sélectionnés en cas de belles performances en club. On pense à Benoit Costil avec la France ou Mbaye Niang avec le Sénégal.

En coulisses, Frédéric Longuépée retrouve un poste moins d'un an après son départ tumultueux des Girondins. L'ancien président du club a été nommé à la tête de l'enceinte de la Paris La Défense Arena. Une salle où évolue notamment l'équipe de rugby de Top 14 du Racing 92. Son nouveau patron, Jacky Lorenzetti a vanté « sa connaissance de l’industrie du sport et du divertissement, son talent et sa longue expérience opérationnelle » qui seront « de formidables atouts pour donner un nouvel élan » à cette salle de spectacles. Pour rappel, Frédéric Longuépée était arrivé aux Girondins de Bordeaux en 2018 lors du rachat du club par les fonds d'investissement américains GACP et King Street. Il a quitté le club en juin dernier avec l'arrivée de Gérard Lopez et surtout après plusieurs mois de conflit avec les supporteurs.