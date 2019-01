Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : régler la mire à Angers

Si Bordeaux, qui joue ce mardi (19h) à Angers le premier de ses deux matches en retard, veut sortir du ventre mou et remonter au classement, il va devoir gagner en efficacité face au but.

Kalu et les attaquants bordelais sot dans une période de doute.

Bordeaux, France

Si Bordeaux, 13ème, est aujourd'hui plus proche de la place de barragiste (cinq points) que de l'Europe (onze points sur Saint-Etienne le 4ème), il le doit moins à la qualité de son jeu qu'à son inefficacité offensive.

20 buts en 18 matches, ça n'a rien d’infamant mais cette statistique est à relativiser. Si les Bordelais en ont inscrit douze en quatre rencontres (Nîmes, Guingamp, Nantes, Saint-Etienne), ils sont restés muets à huit reprises en Ligue 1.

"C'est une réalité, concède Eric Bedouet, il ne faut pas se voiler la face. On a des difficultés à concrétiser nos actions. Ça ne nous empêche pas parfois de mettre des buts somptueux mais on n'a pas de régularité."

K comme collectif

Le pire, c'est que les Girondins font le plus dur en se créant les occasions mais la finition laisse grandement à désirer. "Il faut essayer de s'appliquer, poursuit l'entraîneur, d'être plus collectif, penser à mettre le copain dans de meilleures situations. Ce n'est pas un défaut d'être individualiste, un buteur l'est, mais il y a des situations qui ne nous permettent pas ça. Mais attention quand même à ne pas tout noircir."

Si l'attaque girondine tousse, c'est peut-être en raison des profils de ces joueurs offensifs. Les "3 K", Kamano, Kalu, Karamoh ont cette faculté à dribbler, provoquer pour créer des brèches et le défaut, parfois, de ne pas savoir les exploiter ensuite. Du coup, les joueurs d'axe comme Briand, Cornelius ou De Préville sont trop rarement mis en bonne position pour trouver le chemin des filets.

Benoît Costil et les Girondins n'ont gagné qu'une fois à l'extérieur en championnat. © Maxppp - Maxppp

Benît Costil : "Si ça ne tourne pas en notre faveur, c'est qu'il nous manque un petit quelque chose" Copier

"Ce serait plus inquiétant s'il n'y avait pas les situations, nuance le capitaine Benoît Costil qui rappelle que Bordeaux restait sur dix matches sans défaites toutes compétitions confondues avant sa défaite à Nice (1-0). Les occasions on les a. Il manque actuellement cette précision dans le dernier geste. Ce n'est pas inquiétant parce que dans le passé récent on a été très efficaces. Ça va revenir."

Le gardien ne se cache pas derrière son petit doigt mais avance qu'à l'Allianz Riviera, l'équipe girondine "aurait du mener au moins 1 à 0, ce qui aurait changé la donne." Il appelle ses coéquipiers à "être méchant" dans les deux surfaces et à "sanctionner l'adversaire."

"On doit progresser en termes d'exigence" insiste Costil. Ce mardi, sur la pelouse d'une équipe angevine, très solide et en manque de points, Bordeaux va devoir garder ce qu'il fait de bien. Et enfin régler la mire.