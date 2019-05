Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : Reims vient prolonger le calvaire (0-1)

Bordeaux, France

Vivement la fin ! Manifestement pas très concernés, les joueurs de Paulo Sousa ont manqué de hargne et de justesse pour éviter un sixième revers de rang. Et gâché la sortie de Jaroslav Plasil. Ils termineront samedi prochain à Caen une saison vraiment médiocre. Reims met fin à une série de sept matches sans victoire et tentera d'achever son championnat sur un exploit face au PSG.

KO d'entrée

76 secondes, c'est le temps qu'il a fallu attendre pour voir l'ouverture du score. Un centre venu de la droite, cafouillé par la défense bordelaise et Suk met les Rémois devant (0-1). Bordeaux réagit et s'installe dans le camp champenois. Basic tente sa chance puis c'est au tour de Briand de manquer d'un rien sa tête sur un centre parfait de Sabaly. Mais la plus belle occasion est pour Kamano qui, d'une frappe enveloppée, envoie le ballon sur la transversale (34ème). Dans la foulée, Costil sauve les meubles face à Cafaro. Bordeaux rentre aux vestiaires sous les sifflets (0-1).

Bonne soirée à tous je vais zapper sur l’eurovision #FCGBSDR — Bobby (@paradouxique31) May 18, 2019

L'entrée de Benrahou puis celles de Kalu et Karamoh donnent un peu d'incertitude aux offensives girondines. Bordeaux pousse, croit marquer par Briand mais s'incline finalement sur la plus petite des marges.

La der amère de Plasil

Il est entré sur la pelouse à 20h20 pour l'échauffement, suivi par ses coéquipiers portant un tee shirt blanc floqué à son nom et frappé du numéro 18. Capitaine pour sa 366ème apparition sous le maillot girondin, le Tchèque a même eu droit, avant le coup d'envoi, à une haie d'honneur formée par les Bordelais et les Rémois tandis que le Virage Sud le remerciait pour ses dix années de fidélité.

Jaroslav Plasil fait son entrée sur la pelouse du Matmut Atlantique. © AFP - Romain Perrocheau

Le match lui-même ne lui laissera sans doute pas un souvenir impérissable tant les Girondins ont eu du mal à mettre de l'intensité et de la simplicité dans leur jeu. Plasil a fait du Plasil en étant généreux dans l'effort et tentant de relancer proprement. Mais les carences offensives de l'équipe ont poussé Paulo Sousa à faire entrer trois attaquants (Benrahou, Kalu, Karaomh), privant le Tchèque de l'ovation qu'il aurait mérité après une décennie au service du club.

Les résultats de la 37ème journée

Le classement de la Ligue 1