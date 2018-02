Bordeaux a redressé la barre avec quatre victoires en cinq matches dont trois consécutives. Passés de la quinzième à la huitième place, les Girondins sont revenus à cinq points de l'Europe mais se sont promis de ne pas regarder le classement.

Leur priorité : maintenir leur dynamique face à Amiens et engranger de la confiance avant d'enchaîner le triptyque Marseille-Nice-Monaco qui donnera le ton de leurs ambitions de fin de saison.

Profiter du vent porteur

"On espère avoir le capital confiance pour pouvoir faire un bon match devant nos supporters, espère Gaëtan Laborde. Il va falloir être très sérieux, garder la même mentalité surtout. Depuis qu'on est rentré de vacances, l'équipe va mieux, on a cette fraîcheur mentale qu'il nous manquait depuis un moment."

L'attaquant, qui pourrait débuter aux côtés de Martin Braithwaite puisque Nicolas De Préville est suspendu, sait que la mécanique bordelaise est encore fragile. Il reconnaît aussi que "Dame chance" est plutôt bienveillante en ce moment. "Les matches se jouent à de petits détails. Contre Strasbourg, ils étaient avec nous. Ce coup franc qui va sur le poteau, notre but avec un brin de réussite et on repart avec les trois points. Trois mois avant, c'était complètement différent."

Poyet en alerte

Pour conserver ce vent porteur, Bordeaux doit donc se méfier de lui-même. Surtout face à une équipe picarde, 17ème et qui connaît une trajectoire inverse, avec une seule victoire depuis le début de l'année. "Cette semaine est complètement différente, admet l'entraîneur Gustavo Poyet. La première c'était Lyon avec un match incroyable, après c'était Strasbourg. Là, c'est un peu plus 'mental'. Il ne faut pas laisser les joueurs se relâcher. Il ne faut pas penser que ça va être facile parce qu'on a gagné des matches vraiment difficiles. On va le jouer comme si c'était le dernier match de la saison."

Le technicien uruguayen ne tire aucune gloire d'être invaincu depuis son arrivée en Gironde. Mais il prendrait volontiers une semaine supplémentaire de répit et de sérénité avant d'aller défier l'OM au Vélodrome.

