Deux points, c'est le maigre butin amassé par les Girondins depuis leur victoire poussive (3-2) face à Amiens le 10 février. La difficulté du calendrier avec des déplacement à Marseille (1-0) et Monaco (2-1) est une explication. mais elle n'est pas la seule.

Si la solidité défensive reste une réalité de ce Bordeaux 2018, son efficacité offensive pose question. En dehors du but inscrit au Vélodrome par Valentin Vada, l'encéphalogramme est plat.

Ça ressemble à une dernière chance

"On parle toujours après le match parce que c'est facile de regarder le résultat final, tempère Gustavo Poyet. Mais il y a des moments où si tu as deux ou trois occasions et que tu marques, tout le monde dit que c'est fantastique. Il faut essayer de faire la différence quand on est bien."

Battu (1-0) à l'aller, Benoit Costil aimerait prendre sa revanche face à son ancien club. © Maxppp - Maxppp

Gustavo Poyet : "Faire la différence quand tu es bien" Copier

Le technicien uruguayen ne cache pourtant pas les difficultés de son escouade offensive et d'un jeu qui manque singulièrement de profondeur. "C'est vrai, reconnaît Poyet, on a travaillé là-dessus cette semaine mais on n'a pas ce joueur dans le groupe, un grand costaud qui va nous aider dans la surface."

Malcom en meneur ?

En attendant de recruter un profil adéquat pour la saison prochaine, l'entraîneur pourrait être tenté face à Rennes de changer son système et d'aligner un 4-2-3-1 avec Malcom repositionné dans l'axe. "C'est une grosse option" a-t-il concédé. Sans en dire plus.

Par la porte ou par la fenêtre, Bordeaux, qui reste sur deux 0-0 à domicile, doit passer face à des Rennais, invaincus depuis début février et sur qui ils comptent cinq points de retard. Sinon, il risque d'être trop tard.

