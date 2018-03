L'Europe s'éloigne pour les Girondins de Bordeaux. Ce samedi, au Matmut Atlantique, ils se sont inclinés (0-2) face à un Stade Rennais réaliste, et récompensé par deux buts de Sarr et Gourcuff. Les Girondins n'ont marqué qu'un seul but sur les cinq derniers matchs... La fin de saison sera longue.

Bordeaux, France

Des buts de Pauleta, Jean-Pierre Papin et Marouane Chamakh... De beaux mouvements réalisés par les Bordelais.... Mais tout cela s'est passé à Saint-Médard-en-Jalles, dans un match caritatif entre les anciens des Girondins et ceux de la Real Sociedad ce samedi. Vu la pauvreté technique du match de 17 heures entre Bordeaux et Rennes, on aurait bien aimé en voir certains sur le terrain...

Gustavo Poyet avait décidé de laisser sur le banc deux titulaires habituels, Paul Baysse, victime du retour de blessure de Pablo, et Nicolas De Préville. Choix qu'il allait être obligé de rectifier dès la 10e minute, après la blessure au genou du Danois.

Seul Malcom...

Et, comme la semaine précédente, contre Angers, les Girondins n'emballaient absolument pas le match. Seule action offensive, une percée de Malcom dans l'axe, consécutive à une récupération haute de Lukas Lerager et conclue par une frappe beaucoup trop croisée (10e). Le seul tir de la première demi heure !

Encore une fois largement insuffisants, entre conduites de balles approximatives de Gaëtan Laborde, centres manqués par Youssouf Sabaly et Maxime Poundjé, incapacité du milieu de terrain à jouer vers l'avant. Seul Malcom, finalement, apportait un peu de vie, mais sans être suffisamment soutenu par ses coéquipiers. Mais le Brésilien était le seul, quand même, à tenter, à dribbler, à éliminer, à faire des différences.

Des « intentions » mais pas de maîtrise technique à la hauteur pour espérer plus que ce que l’on a vu durant cette mi-temps #Girondins#FCGBSRFC — Thibaud #JeSoutiensLesUB87 (@Thibaud_GdB) March 17, 2018

Et maintenant, ils perdent...

Tout cela ressemblait furieusement au match aller, où Bordeaux avait offert la victoire à Rennes sur un but contre son camp de Jérémy Toulalan. Cette fois-ci, c'est sur une erreur de leur gardien Benoît Costil que Bordeaux allait craquer. L'ex-gardien rennais ne contrôlait pas une frappe lointaine de Wahbi Khazri, qui rebondissait sur son poteau. Ismaïla Sarr était le premier sur le ballon pour le pousser au fond (49e).

la stas qui tue ...4h pour bordeaux sans marquer a domicile ...serieux ils pensent aux supporters qui bossent t economisent pour aller les voir ? #fcgbsrfc — michel (@hyctus1) March 17, 2018

Gustavo Poyet tentait de réagir en lançant François Kamano et Younousse Sankharé avant l'heure de jeu, se privant ainsi de changements dans les dernières minutes. Mais ces remplacements n'étaient pas vraiment perceptibles dans le jeu des Girondins, trop stéréotypés, pas assez tranchants. A l'image d'un bon ballon de Pablo dans la profondeur pour Nicolas De Préville, qui remettait le ballon dans la surface pour... personne (79e). Et ils allaient en plus se faire punir par l'ancienne gloire locale Yoann Gourcuff, qui marquait le deuxième but, 30 secondes après son entrée en jeu, et une erreur de Pablo (85e)

Place aux jeunes ?

Les rares satisfactions étaient à chercher derrière. Comme le jeune Jules Koundé, encore une fois très bon, à l'image d'un superbe retour devant Khazri (68e).

Jules Koundé, au duel, aura été l'une des rares satisfactions. © AFP - AFP

Koundé pourrait être l'un des leaders de la fin de saison, dans une équipe qui en manque cruellement. Gustavo Poyet avait dit avant le match, qu'en cas de contre-performance, il lancerait des jeunes, pour préparer la saison prochaine. L'occasion de voir, peut-être Zaydou Youssouf, Aurélien Tchouameni (18 ans), concernés ce dimanche par la Coupe Gambardella, contre Tours. Et de ranimer une flamme qui s'est éteinte, après un bon début de mandat de l'entraîneur uruguayen.

La fiche du match

Bordeaux 0-2 Rennes A Bordeaux (Matmut Atlantique)

25 452 spectateurs

Arbitre : M.Lesage

Buts : Sarr (49e), Gourcuff (85e) pour Rennes

Avertissements : Pablo (34e), De Préville (70e) pour Bordeaux, André (45e) pour Rennes

Bordeaux : Costil (c) - Sabaly, Koundé, Pablo, Poundjé - Plasil (Sankharé, 59e), Lerager, Meïté - Malcom, Braithwaite, Laborde (Kamano, 59e)

Rennes : Koubek - Danzé (c), Gnagnon, Gelin, Bensebaini (Baal, 70e) - Prcic, André (Gourcuff, 84e) - Bourigeaud, Khazri, Sarr - Sakho (Léa-Siliki, 70e)